Росіяни почали активно глушити українські Starlink: військовий попередив про нову загрозу

Starlink / © depositphotos.com

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Російські окупанти різко збільшили кількість комплексів супутникової радіоелектронної боротьби, призначених для протидії терміналам Starlink.

Про це повідомив український фахівець із радіотехнологій та військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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За його словами, нові комплекси РЕБ з’являються як безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення, так і в районах, розташованих далеко від фронту.

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«Ми продовжуємо фіксувати різке зростання кількості комплексів супутникової радіоелектронної боротьби проти “Старлінків”. Комплекси з’являються як у глибокому тилу, так і поблизу фронтів», — зазначив експерт.

Сергій «Флеш» наголосив, що така реакція російських військ була очікуваною. Окупанти намагаються ускладнити використання супутникового зв’язку українськими підрозділами, адже Starlink відіграє важливу роль у передаванні даних і координації дій на полі бою.

Водночас експерт не уточнив, у яких саме районах зафіксовано нові російські комплекси та наскільки ефективно вони здатні впливати на роботу українських терміналів.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що в Україні оновили верифікацію Starlink: що зміниться

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