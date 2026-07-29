США посилили морську блокаду Ірану: військові перехопили десятки суден

США та Іран / © Getty Images

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Сили Центрального командування США (CENTCOM) продовжують забезпечувати дотримання морської блокади Ірану. Від моменту її відновлення американські військові перехопили низку торговельних суден, пов’язаних із Тегераном.

Про це повідомило Центральне командування США у соцмережі X, пише «Українська правда».

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За даними CENTCOM, станом на 28 липня американські військові перенаправили 18 комерційних суден.

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Крім того, сили США вивели з ладу два судна, а ще два взяли на абордаж. У командуванні наголосили, що ці дії здійснюються для забезпечення дотримання морської блокади Ірану.

Раніше видання Axios повідомляло, що командувач CENTCOM адмірал Бред Купер рекомендував припинити авіаційні удари в районі Ормузької протоки. За його оцінкою, такі операції вже досягли межі своєї ефективності.

Іран погрожує Україні: останні новини

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на їхнє судно в Каспійському морі. Дипломатичне відомство заявило, що це нібито було торговельне судно, і налякало «розширенням вогню війни». У Тегерані назвали інцидент «актом агресії».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в атаці на судно та пригрозив атаками.

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Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО оцінили ймовірність атаки з боку Ірану на Україну. Так, офіційних даних про таку підготовку наразі немає. Водночас у ЦПД визнають, що зброя в Ірану для таких дій потенційно є.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос оцінив, чи наважиться Іран ударити по Україні балістикою.

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