Тегеран погрожує ракетами Україні: Сибіга особисто вийшов на зв'язок із главою МЗС Ірану

Андрій Сибіга / © Associated Press

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На тлі загострення з Тегераном і погроз Україні ракетним ударом, міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів переговори з очільником МЗС Ірану Аббасом Арагчі.

Про це голова зовнішньополітичного відомства повідомив у соцмережі Х.

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«Я зателефонував міністру закордонних справ Ірану для відвертої розмови. Дипломатія полягає у прямому діалозі, навіть коли це важко. Я наголосив, що наша мета — уникнути непотрібної ескалації», — сказав Сибіга.

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Він запевнив Іран, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії і ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей.

«Це стосується також заяв Ірану щодо їхнього громадянина, який загинув, та цивільного судна, яке було атаковане під час нещодавнього інциденту (йдеться про удар по іранському судну в Каспійському морі, в якому Тегеран звинувачує Україну — Ред.)», — пояснив глава українського МЗС.

Сибіга запевнив Іран, що головна мета України — протидіяти російській агресії, яка є корінною причиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви.

Він закликав Тегеран утримуватися від будь-яких кроків, що призводять до ескалації, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України.

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«Ця війна є незаконною, і вона повинна закінчитися. Наша позиція залишається незмінною: Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир», — підсумував міністр.

Іран погрожує Україні: останні новини

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на їхнє судно в Каспійському морі. Дипломатичне відомство заявило, що це нібито було торговельне судно, і налякало «розширенням вогню війни». У Тегерані назвали інцидент «актом агресії».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в атаці на судно та пригрозив атаками.

Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО оцінили ймовірність атаки з боку Ірану на Україну. Так, офіційних даних про таку підготовку наразі немає. Водночас у ЦПД визнають, що зброя в Ірану для таких дій потенційно є.

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Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос оцінив, чи наважиться Іран ударити по Україні балістикою.

Тим часом, у ЗМІ підрахували, за скільки часу і куди іранські ракети можуть долетіти в Україні.

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