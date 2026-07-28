Чи готує Іран удар по Україні: яке застереження зробили в РНБО

Чи збирається Іран бити по Україні / © Associated Press

Реклама

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, чи є пряма загроза ракетних ударів з Ірану по Україні після погроз очільників країни. За його словами, нині немає офіційних даних про намір Ірану вдарити по Україні.

Про це Коваленко пише в Telegram.

Реклама

Чи збирається Іран вдарити по Україні: що відомо

За словами Коваленка, немає офіційних даних про те, чи збирається Іран бити по Україні балістичними ракетами.

Реклама

«Наразі немає офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні. Окремо додам, щоб уникнути маніпуляцій: офіційних даних (саме офіційних) про підготовку такого удару наразі немає. Але зброя в Ірану для таких дій потенційно є», — пише очільник ЦПД.

Нагадаємо, голова комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі оприлюднив заяву з погрозами на адресу України. Він заявив, що будь-який напад на Іран матиме наслідки, а Київ «незабаром зрозуміє», що Ісламська Республіка нікому не залишається винною.

Приводом для погроз стали заяви президента України Володимира Зеленського про ураження Силами оборони низки військових цілей у РФ та об’єктів в акваторії Каспійського моря, зокрема суден, які могли перевозити військові вантажі з Ірану.

У відповідь МЗС Ірану та очільник відомства Аббас Аракчі назвали удари «актом агресії» та звинуватили Україну в атаці на судно в Оманській затоці нібито «за наказом Ізраїлю».

Реклама

Іран пригрозив Україні: що відомо

Нагадаємо, після заяв іранських посадовців про можливу відповідь Україні аналітики Defense Express визначили, які балістичні ракети середньої дальності з арсеналу Тегерана теоретично спроможні досягти української території.

До них належать Ghadr, Emad та твердопаливна Sejjil з дальністю близько 2 тисяч кілометрів, а також Khorramshahr, модифікації якої можуть долати до 4 тисяч кілометрів.

Найбільш небезпечною фахівці вважають саме Khorramshahr, оскільки Іран розробив для неї бойову частину із суббоєприпасами, що розділяється на кілька елементів і суттєво ускладнює роботу протиракетної оборони.

Для ефективної протидії таким загрозам потрібні сучасні системи ПРО, такі як THAAD, Arrow-2 та Arrow-3, а також Patriot, чия ефективність залежить від швидкості й траєкторії конкретної цілі.

Реклама

Новини партнерів