Жінка не знала, що вагітна і народила на парковці супермаркету / © pixabay.com

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У Німеччині у місті Гоенпайсенберг 40-річна жінка випадково народила на парковці супермаркету. Вона зазначає, що не знала, що вагітна, а свій стан пояснювала втомою через роботу.

Про це пише німецьке видання tz.de.

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40-річна Міхаела з міста Гоенпайсенберг працювала кур’єркою. Під час роботи на парковці одного із супермаркетів їй раптово стало зле. Жінка відчула сильний біль у животі, а потім зрозуміла, що народжує.

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Міхаела наголосила, що вона нічого не знала про свою вагітність і думала, що вона погано почувається через проблеми зі шлунком та стресом на роботі.

«Лікар подумав, що це стрес», — пояснює жінка. Після цього вона перестала ходити на огляди. Окрім управління транспортною компанією, вона та її партнер доглядають за 800 курми, і через нестачу персоналу їй часто доводиться самій їздити по маршрутах вночі.

Жінка та її чоловік уже виховують трьох дітей. Четверту доньку вони назвали Антонією, вона народилась здоровою.

Нагадаємо, 36-річна мати народила природним шляхом 3 пари близнюків за 3 роки.

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