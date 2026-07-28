ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
377
Час на прочитання
1 хв

Жінка випадково народила на парковці супермаркету: вона не знала, що вагітна — як це можливо

Німкеня народила просто на парковці супермаркету, оскільки через постійну зайнятість навіть не зрозуміла, що вона вагітна.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Жінка не знала, що вагітна і народила на парковці супермаркету

Жінка не знала, що вагітна і народила на парковці супермаркету / © pixabay.com

У Німеччині у місті Гоенпайсенберг 40-річна жінка випадково народила на парковці супермаркету. Вона зазначає, що не знала, що вагітна, а свій стан пояснювала втомою через роботу.

Про це пише німецьке видання tz.de.

40-річна Міхаела з міста Гоенпайсенберг працювала кур’єркою. Під час роботи на парковці одного із супермаркетів їй раптово стало зле. Жінка відчула сильний біль у животі, а потім зрозуміла, що народжує.

Міхаела наголосила, що вона нічого не знала про свою вагітність і думала, що вона погано почувається через проблеми зі шлунком та стресом на роботі.

«Лікар подумав, що це стрес», — пояснює жінка. Після цього вона перестала ходити на огляди. Окрім управління транспортною компанією, вона та її партнер доглядають за 800 курми, і через нестачу персоналу їй часто доводиться самій їздити по маршрутах вночі.

Жінка та її чоловік уже виховують трьох дітей. Четверту доньку вони назвали Антонією, вона народилась здоровою.

Нагадаємо, 36-річна мати народила природним шляхом 3 пари близнюків за 3 роки.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
377
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie