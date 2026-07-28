В Італії пенсіонер збудував фальшивий римський амфітеатр і заробляв на туристах 20 років

В Італії пенсіонер збудував фальшивий амфітеатр / © Google Maps

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В Італії шахрай отримав реальний термін ув’язнення за те, що звів фальшивий «давньоримський амфітеатр» і протягом 20 років видавав його за видатну історичну пам’ятку. За вхід на територію об’єкта авантюрист брав із туристів по 40 євро. Афера викрилася випадково.

Про це розповідає Euronews.

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Пенсіонер звів «історичну пам’ятку» і 20 років обманював туристів

Винуватцем гучного скандалу виявився 69-річний Франко Малоссо «фон Розенфранц». 2005 року він заявив, нібито після зсуву ґрунту в місті Віченца на північному сході країни знайшов унікальний об’єкт — так званий «Морський амфітеатр Беріко».

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Малоссо переконував відвідувачів, що споруда є одним із «найстаріших і найбільших амфітеатрів у світі», а її зведення датоване 393 роком нашої ери. Для більшої переконливості він вигадував карколомні легенди: стверджував, що сюди приїздив Юлій Цезар після повернення з Єгипту разом із Клеопатрою, а в тутешній старій церкві нібито мешкала шекспірівська Джульєтта Капулетті.

Сам чоловік називав себе «філантропом, підприємцем і диригентом оркестру». Йому навіть вдалося ввести в оману місцеву владу, яка внесла «пам’ятку» до туристичного путівника Віченци та мобільного застосунку, профінансованих ЄС.

Сумніви щодо достовірності цієї історії з’явилися 10 років тому. Археологи, яких залучили до розслідування карабінери, з’ясували, що «давній» амфітеатр побудований із сучасних матеріалів початку 2000-х років: склопластику, пап’є-маше, штукатурених блоків та гіпсових статуй.

Супутникові знімки остаточно викрили підробку — на них видно, як Малоссо спочатку розчистив і вирівняв пагорб, а вже потім звів на ньому фальшивку.

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Невідповідності знайшлися і в легендах, що розповідав усім дідусь. Юлій Цезар жив приблизно на 400 років раніше за названу дату зведення «пам’ятки», а події шекспірівської трагедії про Джульєтту розгорталися у Вероні, а не у Віченці.

У підсумку суд засудив Малоссо до двох років і чотирьох місяців позбавлення волі за незаконне будівництво, підробку творів мистецтва та виготовлення об’єктів без відповідного дозволу.

Також його зобов’язали сплатити 3 000 євро штрафу. Міська влада Аркуньяно подала проти шахрая позов про відшкодування збитків на суму 560 000 євро.

Шахрайство: останні новини

Нагадаємо, у паризькому аеропорту імені Шарля де Голля автоматичні датчики 6 та 15 квітня зафіксували аномальні температурні стрибки, які збіглися з виграшними ставками на платформі Polymarket.

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Для досягнення потрібних показників француз приїхав до аеропорту й підігрів термодатчик феном для волосся. Таким чином, гравець заробляв гроші, ставлячи на вищу температуру, ніж передбачали офіційні прогнози погоди: спершу він виграв близько $14 000, а потім — понад $20 000.

Експерти-метеорологи зазначили, що подібні різкі коливання впродовж кількох хвилин є фізично малоймовірними й свідчать про зовнішнє втручання. Після обстеження метеостанції та вивчення даних технічними фахівцями метеослужба направила скаргу до поліції аеропорту щодо несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи.

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