Вчені шокували власників котів: ваш улюбленець може зовсім не розуміти, що ви йому говорите

Чи розуміють коти людську мову / © pexels.com

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Ми розмовляємо з ними, ділимося переживаннями, хвалимо чи сваримо, очікуючи бодай якоїсь реакції. Проте нові дослідження змушують інакше поглянути на те, як коти сприймають людське мовлення.

Науковці дійшли висновку, що коти зовсім не обов’язково розуміють людську мову так, як це роблять люди. Водночас вони здатні впізнавати голос свого господаря та звертати увагу на його інтонацію.

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Коти чують не слова, а емоції

Людський мозок легко розрізняє сміх, плач, крик чи звичайну розмову. Для котів усе набагато складніше. Вчені вважають, що ці тварини не аналізують мовлення за змістом. Натомість вони звертають увагу на інші сигнали:

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тембр голосу;

висоту звуку;

гучність;

інтонацію;

знайомість людини.

Саме тому кіт може однаково реагувати на різні емоційні прояви людини, якщо вони мають схожі акустичні характеристики. Для нього важливіше не те, що ви сказали, а як саме це прозвучало.

Чому здається, що кіт вас розуміє

Більшість господарів хоча б раз помічали, що улюбленець приходить на ім’я, біжить на звук пакета з кормом або реагує на певні слова. Це не означає, що тварина розуміє людську мову.

Швидше за все, кіт просто навчився пов’язувати знайомі звуки з конкретними подіями. Наприклад:

вимовили слово «їсти» — скоро буде вечеря;

покликали на ім’я — звертаються саме до нього;

почули звук відкриття холодильника — час перевірити, чи не дістанеться щось смачне.

Тобто працює не словниковий запас, а асоціативна пам’ять.

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Голос господаря має значення

Попри поширений міф про байдужість котів, численні дослідження показують інше. Домашні улюбленці добре впізнають голос свого власника серед інших людей і навіть можуть відстежувати його пересування лише за звуком.

Ба більше, коти поводяться інакше, коли господар звертається саме до них, використовуючи характерний лагідний тон. На чужі голоси або звичайну розмову між людьми вони реагують значно слабше.

Чому ми говоримо з котами особливим голосом

Цікаво, що змінюються не лише коти, а й люди. Дослідники встановили: звертаючись до домашнього улюбленця, більшість людей мимоволі підвищують тон голосу, говорять повільніше й емоційніше — майже так само, як із маленькими дітьми.

Саме такий спосіб спілкування допомагає краще привертати увагу тварини.

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Чи означає це, що коти байдужі до людей

Зовсім ні.

Фахівці наголошують: відсутність розуміння людської мови не означає відсутність прихильності. Коти чудово запам’ятовують своїх господарів, звикають до їхнього голосу, режиму дня та поведінки. Вони можуть формувати міцний емоційний зв’язок із людиною, хоча демонструють його не так відкрито, як собаки.

Тож якщо ваш кіт іноді ігнорує прохання або не приходить на поклик, це зовсім не означає, що він вас не любить. Найімовірніше, він просто не бачить достатньої причини переривати свої важливі котячі справи.

FAQ

Чи розуміють коти людську мову?

Ні, наявні дослідження свідчать, що коти не розуміють зміст людської мови так, як це роблять люди. Водночас вони можуть запам’ятовувати окремі слова, своє ім’я, інтонацію та пов’язувати їх із певними подіями або діями господаря.

Чи впізнають коти голос свого господаря?

Так. Наукові експерименти показали, що домашні коти здатні відрізняти голос свого власника від голосів інших людей. Вони реагують активніше, коли знайома людина звертається безпосередньо до них, особливо лагідним тоном.

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