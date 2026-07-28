У NYT пояснили, чому взаємини Зеленського і Трампа різко потеплішали: подробиці

Трамп та Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За оцінкою аналітиків, нині відносини між двома лідерами стали значно кращими, ніж раніше, а майбутні переговори можуть стати важливими як для України, так і для адміністрації США.

Про це повідомляє The New York Times.

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За інформацією видання, український президент планує використати зустріч для активізації мирних переговорів щодо війни з Росією та зміцнення військової підтримки з боку США. Одним із головних питань може стати постачання додаткових систем протиповітряної оборони та іншого озброєння.

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Крім того, журналісти припускають, що сторони можуть обговорити можливість взаємного припинення далекобійних авіаударів між Україною та Росією.

Чому ця зустріч важлива для Трампа

Опитані The New York Times експерти вважають, що Дональд Трамп також має власний інтерес до переговорів.

На думку частини аналітиків, після ускладнення ситуації навколо Ірану американському президенту потрібен помітний дипломатичний успіх.

«Відносини з Іраном, як і раніше, дуже крихкі. Тому Україна виходить на перший план», — сказав старший директор консалтингової компанії Rasmussen Global Гаррі Неделку.

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Він також припустив, що обидва президенти можуть отримати політичну вигоду від цієї зустрічі.

«Зеленський може допомогти Трампу підтвердити авторитет своєї адміністрації в той час, коли всередині країни справи у Трампа йдуть не дуже добре», — зазначив Неделку.

Чи вплинула смерть Ліндсі Грема

Зеленський також планує відвідати похорон американського сенатора Ліндсі Грема, який помер 11 липня.

За даними The New York Times, окремі аналітики припускають, що смерть сенатора, який був одним із найпомітніших прихильників України серед союзників Трампа, може вплинути на ставлення президента США до українського питання. Водночас це є оцінкою експертів, а не підтвердженим фактом.

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Видання нагадує, що перша зустріч Зеленського і Трампа після початку другого президентського терміну американського лідера завершилася гострими суперечками. Втім, зараз ситуація, на думку експертів, змінилася.

«Зараз я бачу між ними краще взаєморозуміння. Можливо, Зеленський трохи краще розуміє Трампа. Можливо, Трамп трохи краще розуміє Зеленського», — сказав директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

The New York Times також звертає увагу на зміну позиції окремих представників руху MAGA.

Зокрема блогерка Лора Лумер, яка раніше критикувала військову допомогу Україні, цього року заявила, що переглянула свої погляди. Вона відвідала Україну, записала інтерв’ю із Зеленським і повідомила, що двічі телефонувала Трампу з Києва.

За словами Лумер, президент США попросив передати Володимиру Зеленському вітання. Водночас вона стверджує, що Трамп позитивно ставиться як до Зеленського, так і до президента РФ Володимира Путіна, але, на її думку, розуміє, що головною проблемою залишається саме політика Кремля.

Стосунки Трампа та Зеленського — останні новини

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Дональд Трамп може змінити ставлення до Володимира Зеленського через успіхи України у виробництві та застосуванні дронів. За словами Сікорського, Трамп «любить переможців», і незабаром Зеленський може стати його улюбленцем саме завдяки українським безпілотникам.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп зрозумів позицію України щодо припинення вогню та прагнення до миру. За словами Зеленського, це змінило ставлення очільника Білого дому до нього, і Трамп почав йому довіряти. Український лідер наголосив, що припинення війни краще, ніж тривалі бойові дії з втратами.

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