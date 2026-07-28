Названо несподіваний фрукт, який виявився утричі кориснішим за банани, яблука й цитрусові

Яка користь авокадо для здоров’я / © www.freepik.com/free-photo

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Банани, яблука, апельсини, лимони й мандарини вважаються одними з найкорисніших фруктів. Вони багаті на вітаміни, мінерали та клітковину, тому регулярно входять до раціону багатьох людей. Проте результати сучасних досліджень і оцінки поживної цінності продуктів показують, що існують фрукти, які за вмістом корисних речовин значно перевершують звичних фаворитів. Одним із таких несподіваних лідерів вважають авокадо. Попри те, що багато хто сприймає його як овоч через нейтральний смак, з ботанічної точки зору це саме фрукт. Його унікальний склад робить авокадо одним із найбільш поживних продуктів рослинного походження.

Чому авокадо вважають одним із найкорисніших фруктів

Головна особливість авокадо полягає в тому, що воно містить велику кількість корисних мононенасичених жирів, які позитивно впливають на серцево-судинну систему. На відміну від більшості фруктів, де переважають природні цукри, авокадо забезпечує організм здоровими жирами, які надовго дарують відчуття ситості.

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Крім цього, фрукт містить значну кількість клітковини, що підтримує нормальну роботу кишківника, допомагає контролювати рівень цукру в крові та сприяє тривалішому відчуттю насичення.

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Саме поєднання корисних жирів, клітковини, вітамінів і мінералів робить авокадо надзвичайно цінним компонентом збалансованого харчування.

Які поживні речовини містяться в авокадо

Авокадо багате на вітаміни та мінерали, необхідні для нормальної роботи організму. У ньому містяться:

вітамін К, який бере участь у згортанні крові та підтримує здоров’я кісток;

фолієва кислота (вітамін B9), важлива для утворення нових клітин;

калій, що допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск;

вітамін Е — потужний антиоксидант;

вітамін С;

вітаміни групи B;

магній;

мідь.

За вмістом калію авокадо часто перевершує банани, які традиційно вважають головним джерелом цього мінералу.

Кому особливо варто звернути увагу на цей фрукт

Авокадо може стати гарним доповненням до раціону людей, які:

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хочуть підтримувати здоров’я серця в належному стані;

контролюють рівень холестерину;

дотримуються принципів здорового харчування;

хочуть збільшити споживання клітковини;

займаються спортом;

намагаються довше відчувати ситість після їжі.

Завдяки високій поживній цінності навіть половина плода може стати корисним перекусом або доповненням до основної страви.

Як правильно їсти авокадо

Авокадо чудово поєднується з багатьма продуктами. Його додають до овочевих салатів, тостів, бутербродів, омлетів, смузі та холодних закушувань.

Також із нього готують популярний соус гуакамоле, який подають до овочів, м’яса чи риби.

Щоб плід був максимально смачним, варто обирати стиглий фрукт із м’якою, але пружною м’якоттю без темних плям усередині.

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Чи є протипоказання

Попри численні корисні властивості, авокадо є досить калорійним продуктом. У 100 грамах міститься приблизно 160 кілокалорій, тому людям, які контролюють калорійність раціону, варто враховувати це під час складання меню.

Також, як і будь-який інший продукт, авокадо може викликати індивідуальну непереносимість або алергічні реакції у деяких людей.

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