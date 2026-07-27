Як позбутися запаху затхлості в шафі / © www.freepik.com/free-photo

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Багато хто навіть не здогадується, що звичайний рис може стати чудовим помічником не лише на кухні, а й у догляді за домом. Досвідчені господині давно використовують його для боротьби з надмірною вологістю та неприємними запахами у шафах. Для цього достатньо поставити всередину відкриту склянку чи невелику миску із сухим рисом. Такий простий спосіб не потребує витрат і допомагає підтримувати одяг у гарному стані.

Чому рис працює

Рис має природну здатність поглинати зайву вологу з повітря. Саме тому його нерідко використовують для зберігання продуктів або навіть для тимчасового осушення невеликих предметів після потрапляння води.

У закритому просторі шафи крупа поступово вбирає частину надлишкової вологи, завдяки чому мікроклімат усередині стає більш сприятливим для зберігання речей.

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Які дві проблеми допомагає вирішити рис

Неприємний запах. Якщо у шафі накопичується волога, тканини можуть набувати затхлого запаху. Особливо часто це трапляється у міжсезоння чи в квартирах із підвищеною вологістю. Сухий рис допомагає зменшити вологість повітря, через що неприємний запах стає менш відчутним. Одяг довше залишається свіжим навіть без частого провітрювання.

Надлишкова вологість. Підвищена вологість може негативно впливати на натуральні тканини, хутро, шкіру та взуття, яке зберігається у шафі. У таких умовах швидше з’являється сирість, а інколи навіть пліснява. Склянка рису допомагає частково поглинати надлишок вологи, особливо якщо проблема не надто виражена.

Як правильно використовувати рис

Насипте приблизно склянку сухого рису у невелику відкриту ємність і поставте її на полицю або на дно шафи.

Щоб зробити спосіб ще ефективнішим, можна додати кілька крапель ефірної олії лаванди, лимону, кедра чи чайного дерева. Після цього рис потрібно добре перемішати й залишити на кілька годин, щоб аромат рівномірно розподілився. Тоді шафа матиме легкий приємний запах.

З часом крупа насичується вологою та перестає працювати настільки ефективно. Зазвичай її рекомендують замінювати приблизно раз на місяць. Якщо у приміщенні дуже волого, робити це можна частіше — кожні два-три тижні.

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