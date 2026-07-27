Як приготувати органічне добриво з бур’янів

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Більшість городників звикли одразу виносити бур’яни за межі ділянки або спалювати їх. Проте агрономи наголошують: далеко не всі виполоті рослини є безкорисними. Якщо вони не уражені хворобами та ще не встигли утворити насіння, їх можна перетворити на ефективне натуральне добриво. Таке підживлення практично нічого не коштує, а користі приносить чимало. Воно насичує ґрунт органічними речовинами, покращує його структуру, стимулює розвиток корисних мікроорганізмів і допомагає городнім культурам швидше рости.

Чому бур’яни можуть бути корисними

Бур’яни активно поглинають із землі азот, калій, кальцій, магній та інші мікроелементи. Саме тому після правильного перегнивання вони повертають ці поживні речовини назад у ґрунт у доступній для рослин формі.

Особливо цінними вважаються молода кропива, лобода, мокриця, кульбаба, подорожник, щириця та інші зелені рослини без ознак захворювань. Вони містять багато азоту, який необхідний овочевим культурам у період активного зростання.

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Як приготувати рідке добриво з бур’янів

Найпопулярніший спосіб — зробити поживний настій. Для цього виполоті бур’яни подрібнюють і заповнюють ними пластикову чи дерев’яну ємність приблизно на дві третини об’єму. Потім доливають воду майже до країв, залишаючи трохи місця для бродіння.

Ємність накривають кришкою або тканиною та залишають у теплому місці на 7-14 днів. За цей час суміш починає активно бродити. Періодично її бажано перемішувати.

Перед використанням концентрат обов’язково розводять водою приблизно у співвідношенні 1:10. Таким настоєм поливають рослини лише під корінь.

Які культури особливо добре реагують на таке підживлення

Зелене добриво стане чудовим джерелом поживних речовин для багатьох городніх культур. Найкраще ним підживлювати:

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томати;

огірки;

кабачки;

гарбузи;

перець;

капуста;

баклажани;

кукурудза;

ягідні кущі.

Азот, який міститься у настої, стимулює нарощування зеленої маси та зміцнює рослини.

Як використовувати бур’яни для мульчування

Не всі бур’яни потрібно перетворювати на настій. Частину зеленої маси можна застосовувати як мульчу.

Подрібнені рослини розкладають навколо овочів, ягідників чи плодових дерев шаром до 8 сантиметрів. Така мульча допомагає довше утримувати вологу, пригнічує появу нових бур’янів, захищає землю від перегрівання та поступово перегниває, збагачуючи ґрунт органікою.

Водночас мульча не повинна торкатися стебел рослин, щоб уникнути їхнього загнивання.

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Чи можна додавати бур’яни до компосту

Так, це один із найкращих варіантів утилізації зеленої маси. Бур’яни змішують із сухим листям, соломою, тирсою, дрібними гілками, овочевими очищеннями та іншими органічними залишками. Під час перегнивання утворюється якісний компост, який стане чудовим добривом для всього городу.

Головне правило — не класти до компостної купи бур’яни із дозрілим насінням або рослини, уражені грибковими чи бактеріальними хворобами.

Які бур’яни краще не використовувати для підживлення

Не всі рослини однаково безпечні. Агрономи радять не використовувати для настоїв або мульчування бур’яни, які вже встигли утворити насіння. Також небажано застосовувати рослини з ознаками борошнистої роси, іржі, фітофторозу чи інших інфекцій.

Обережно варто ставитися й до бур’янів із потужною кореневою системою, наприклад пирію або берізки польової. Якщо їхнє коріння не перегниє повністю, вони можуть знову прорости.

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