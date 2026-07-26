Усі продавці мовчать про це м’ясо: воно соковитіше за дорогу вирізку, а коштує значно дешевше

Яке м’ясо найсмачніше і недороге / © www.freepik.com/free-photo

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Багато хто переконаний, що найкраще м’ясо обов’язково має бути найдорожчим. Насправді це не так. Досвідчені кухарі стверджують, що деякі бюджетні частини туші після правильного приготування стають набагато ніжнішими, ароматнішими та соковитішими за дорогу вирізку. Головне, правильно вибрати шматок і знати, який спосіб термічної обробки для нього підходить. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Свиняча лопатка — чудовий вибір для щоденного меню

Однією з найкращих недорогих частин свинини вважають лопатку. У ній є помірна кількість жирових прошарків, які під час приготування поступово тануть і просочують м’ясо природним соком.

Саме тому свиняча лопатка чудово підходить для запікання у духовці, тушкування, приготування печені або домашнього шашлику. Навіть після тривалого приготування вона залишається м’якою та не пересихає.

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Яловича грудинка розкриває свій смак під час повільного приготування

У сирому вигляді грудинка здається досить жорсткою, тому багато покупців оминають її. Проте саме ця частина здатна здивувати своїм смаком.

Під час тривалого тушкування або запікання сполучні тканини поступово розм’якшуються, а м’ясо стає соковитим і дуже ніжним. Грудинка чудово підходить для наваристих бульйонів, домашніх супів, рагу та м’ясних страв, які готуються кілька годин.

Свинячі ребра завжди залишаються соковитими

Ще один доступний варіант — свинячі ребра. Завдяки поєднанню м’яса, жиру та сполучної тканини після повільного запікання або тушкування вони буквально тануть у роті.

Особливо смачними ребра стають після попереднього маринування. Вони добре вбирають спеції та соуси, набуваючи насиченого аромату.

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Чому недорогі шматки часто смачніші за дорогі

Причина доволі проста. У бюджетних частинах туші міститься більше природного жиру, колагену та сполучної тканини.

Під час повільного приготування колаген перетворюється на желатин, який робить м’ясо ніжним, соковитим і буквально розсипчастим. Саме через це довге тушкування або запікання дозволяє отримати чудовий результат навіть із недорогих шматків.

Крім того, таке м’ясо значно краще поглинає маринади, спеції та ароматні трави.

Як правильно вибрати якісне м’ясо

Щоб купівля вдалася, звертайте увагу на кілька важливих деталей. Якісне свіже м’ясо має:

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природний рожевий або червонуватий колір без темних чи зеленкуватих плям;

приємний свіжий запах без кислих і сторонніх ноток;

пружну структуру — після натискання пальцем поверхня швидко вирівнюється;

світлий або кремовий жир без жовтизни;

чисту поверхню без слизу та надлишкової вологи.

Якщо шматок підсохлий, має різкий запах або липкий наліт, від такого продукту краще відмовитися.

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