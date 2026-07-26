Росіяни атакують Запоріжжя: вже є влучання

Росіяни атакують Запоріжжя

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Очільник Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров повідомив, що Запоріжжя перебуває під атакою росіян. Наразі відомо про вибухи у місті. Також повідомляється, що у Запоріжжі вже відомо про влучання по одному з об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це Іван Федоров пише у Telegram.

Росіяни атакують Запоріжжя: що відомо

«На жаль, є інформація про загиблого внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя», — пише Федоров.

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Також відомо про одну поранену людину внаслідок російського удару. Росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Наслідки ударів встановлюють.

У Запоріжжі розгорілися масштабні пожежі на місці «прильотів». На кадрах, які опублікувала Запорізька ОВА, видно автівку, що сильно палає.

Поруч із місцем влучання пошкоджень також зазнали АЗС та інші будівлі. Зокрема, росіяни атакували Запорізький професійний коледж моди і стилю, відповідне відео публікує Запорізька ОВА.

В області зберігається загроза застосування керованих авіаційних бомб, швидкісних ракет та дронів.

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