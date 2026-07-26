Рецепт часникового хліба з куркою Alfredo, який підкорив соцмережі

Часниковий хліб із куркою Alfredo tiktok.com/@iramsfoodstory

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Іноді достатньо лише одного рецепта, щоб захотіти ввімкнути духовку. Саме так сталося з часниковим хлібом із куркою Alfredo — апетитною комбінацією, яка стрімко набирає популярності у соцмережі. На сторінці iramsfoodstory розповіли про рецепт, який легко перетворить звичайну вечерю на ресторанний «захід».

Секрет успіху простий — знайомі інгредієнти, насичений смак і приголомшлива сирна скоринка. Такий хліб можна подати як ситну вечерю, закуску для компанії чи навіть альтернативу домашній піці.

Часниковий хліб із куркою Alfredo tiktok.com/@iramsfoodstory

Інгредієнти

Для курки

куряче філе без шкіри та кісток — 450 г

сіль

копчена паприка — 1 ст. л

часникова приправа — 1 ст. л

чорний перець — 1 ч. л

цибулева приправа — 1 ч. л

топлене масло чи олія — 2 ст. л

Для соусу Alfredo

свіжий подрібнений часник — 2 ст. л

вершкове масло — 2 ст. л

жирні вершки без цукру — 240 мл

сіль

чорний перець — 1 ч. л

свіжонатертий пармезан — 50–60 г

Для часникового масла

м’яке вершкове масло — 100 г

дрібно нарізаний свіжий часник — 1 ст. л

подрібнена петрушка — 1 ст. л

сіль — дрібка

Для складання

батон або буханка італійського хліба — 1 шт.

терта моцарела — приблизно 1 склянка

свіжа петрушка

Часниковий хліб із куркою Alfredo tiktok.com/@iramsfoodstory

Приготування

Розігрійте духовку до 175°C. Куряче філе обсушіть паперовим рушником, за потреби трохи відбийте до однакової товщини. Приправте сіллю, копченою паприкою, часниковою та цибулевою приправами та чорним перцем з обох боків. На середньому вогні розігрійте топлене масло чи олію та обсмажте курку приблизно по 4–5 хв з кожного боку, поки внутрішня температура не досягне 74°C. Готове м’ясо наріжте скибочками. Тим часом приготуйте соус, розтопіть вершкове масло, додайте свіжий часник і обсмажуйте лише до появи аромату. Влийте вершки, доведіть до легкого кипіння та поступово всипте натертий пармезан. Посоліть, поперчіть і готуйте на невеликому вогні, поки соус не стане густим і кремовим. Для часникового масла змішайте м’яке вершкове масло зі свіжим часником, петрушкою та дрібкою солі. Розріжте італійський хліб уздовж навпіл і щедро змастіть його часниковим маслом. Далі викладіть шар соусу Alfredo, посипте моцарелою, зверху розкладіть шматочки курки, додайте ще трохи соусу та прикрасьте петрушкою. Випікайте 20–25 хв, поки хліб не стане хрустким, а сир — золотистим і тягучим. Подавайте гарячим, а залишки соусу Alfredo використайте як додаток, так страва стане ще вершковішою та насиченішою.

Часниковий хліб із куркою Alfredo — це рецепт, який поєднує хрустку скоринку, соковиту курку, аромат часнику, багато розплавленого сиру та ніжний вершковий соус. Не дивно, що саме ця страва стала вірусною в соцмережах.

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