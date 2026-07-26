Озеро у формі серця / © Associated Press

Реклама

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 27 липня до 2 серпня?

Лев

Левам, які останнім часом почали помічати, що близька людина припинила викликати в них колишні — яскраві — почуття та емоції, варто спробувати зрозуміти, чому так відбувається. Найімовірніше, представники знака скажуть, що вона не виправдала їхніх — варто сказати, досить високих — очікувань. Проте стосунки — це завжди результат дій двох, а отже, їм варто запитати не тільки — і не стільки — зі свого партнера, скільки з самих себе. Бажано проаналізувати події, які відбулися останнім часом, а потім, зробивши висновки, дати другий шанс — як близькій людині, так і самим собі.

Реклама

Діва

Діви, які не сприймають службових романів, оскільки вони відволікають від роботи та вносять хаос в ідеально налагоджену професійну діяльність, цього тижня несподівано для себе можуть різко змінити свою думку. Стосунки з кимось із колег, які спалахнуть раптово, не лише не завадять їм, а й допоможуть — завдяки натхненню, що з’явилося, — різко підвищити працездатність. А ось демонструвати свої романтичні почуття оточенню чи ні — вирішувати самим представникам знака, хоча, схоже, ті й самі про все здогадаються.

Скорпіон

Скорпіонам, скільки б років їм не виповнилося, не варто ставити хрест на своєму особистому житті. Як це часто буває, нове кохання прийде до них саме тієї миті, коли вони, зневірившись та опустивши руки, зовсім не очікуватимуть цього. Головне — не розгубитися і не зробити крок назад, який може не лише не наблизити, а й на деякий час відсунути перспективу особистого щастя. Втім, надто поспішати теж не варто: потрібно дозволити подіям іти своєю чергою, адже однаково все складеться тільки так, як визначено долею, і ніяк інакше.

Читайте також:

Новини партнерів