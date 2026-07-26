Проста звичка сидіння, яка може знизити ризик деменції / © Credits

Реклама

Сучасний ритм життя змушує нас багато часу проводити сидячки за комп’ютером, із телефоном у руках, перед телевізором або під час читання, про це йдеться у матеріалі New York Post. Протягом багатьох років науковці попереджали, що тривала малорухливість може негативно впливати на здоров’я мозку та підвищувати ризик когнітивних порушень.

Однак нове дослідження, опубліковане в American Journal of Preventive Medicine у березні, додає важливу деталь, що значення має не тільки кількість годин у сидячому положенні, а й те, як саме ми використовуємо цей час. Вчені з’ясували, якщо замінити пасивне сидіння на заняття, які стимулюють мозок, ризик деменції може суттєво зменшуватися.

Телевізор чи книга

Дослідники розділили сидячі заняття на дві категорії. До розумово активного сидіння належать:

Реклама

читання

робота за комп’ютером

офісні завдання

інші заняття, які потребують концентрації, аналізу та залучення мозку

Натомість розумово пасивне сидіння — це переважно:

перегляд телевізора

тривале використання екранів без активної взаємодії

заняття, які майже не потребують розумових зусиль

Саме ця різниця, за словами вчених, може відігравати важливу роль у майбутньому стані когнітивного здоров’я.

19 років спостережень

Щоб отримати ці висновки, шведські дослідники проаналізували дані понад 20 тис. дорослих людей віком від 35 до 64 років. Учасників спостерігали протягом 19 років, із 1997 до 2016 року. Вони відповідали на запитання про свої звички сидіння, рівень фізичної активності та спосіб життя. Інформацію про випадки деменції дослідники отримували з медичних і реєстраційних даних.

Результат виявився показовим, адже люди, які проводили час сидячи за інтелектуально активними заняттями, мали значно нижчий ризик розвитку деменції, ніж ті, хто переважно займався пасивними видами відпочинку.

Реклама

Хоча дослідження проводилося у Швеції, автори зазначають, що його результати можуть бути актуальними й для інших країн світу. Вони можуть допомогти у створенні нових рекомендацій щодо профілактики деменції.

Малорухливий спосіб життя є поширеним, але змінним фактором ризику для багатьох захворювань, зокрема деменції. Водночас не всі сидячі звички однакові, одні можуть збільшувати ризики, а інші — навпаки, мати захисний ефект. Тому важливо не лише залишатися фізично активними з віком, а й підтримувати активність мозку, особливо у моменти, коли ми все одно сидимо.

Сидіння саме по собі не обов’язково означає шкоду для мозку. Важливо не лише частіше вставати зі стільця, а й вибирати, чим займатися у цей час. Замість чергового пасивного перегляду екрана можна відкрити книгу, попрацювати над творчим завданням, вивчити щось нове чи зайнятися справою, яка змушує мозок працювати.

Новини партнерів