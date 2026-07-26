Жовті пластикові вікна знову стануть білосніжними: простий засіб, який є майже на кожній кухні

Вікна / © pexels.com

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З часом навіть якісні пластикові вікна можуть втрачати свій білосніжний вигляд і вкриватися жовтим нальотом. Однак повернути рамам охайність можна без дорогої побутової хімії.

Про це пишуть «Новини Info».

Як приготувати засіб для очищення

Для домашнього розчину знадобляться лише два інгредієнти:

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5 столових ложок харчової соди;

2 літри теплої води.

Соду потрібно повністю розчинити у воді, після чого змочити в отриманому розчині м’яку губку або серветку з мікрофібри. Далі слід ретельно протерти пластикові рами, підвіконня та стулки, приділяючи особливу увагу ділянкам із найбільш помітною жовтизною. Через кілька хвилин поверхню рекомендується протерти чистою вологою серветкою й витерти насухо.

Які засоби можуть зіпсувати пластикові рами

Експерти застерігають від використання агресивних засобів для чищення. Зокрема, не варто застосовувати абразивні порошки, металеві щітки, жорсткі губки, концентровані розчинники, хлорвмісні засоби та сильні кислоти.

Такі речовини можуть залишити подряпини, зробити пластик тьмяним або пошкодити гумові ущільнювачі, через що вікна втратять герметичність.

Як довше зберегти пластикові вікна чистими

Щоб пластикові рами не втрачали свого вигляду, їх рекомендують очищати щонайменше раз на місяць. Регулярний догляд не дозволяє бруду накопичуватися та в’їдатися у поверхню, а простий содовий розчин допомагає підтримувати пластик чистим і доглянутим без зайвих витрат.

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Нагадаємо, якщо на кухонному крані з'явився вапняний наліт, позбутися його можна без дорогої побутової хімії за допомогою звичайного столового оцту та поліетиленового пакета. Для цього пакет із оцтом потрібно закріпити на носику змішувача приблизно на 30–60 хвилин, щоб рідина розчинила мінеральні відкладення. Після цього кран достатньо промити теплою водою, протерти м'якою губкою та витерти насухо, щоб повернути блиск. Такий простий лайфхак допомагає очистити навіть важкодоступні місця, заощаджуючи час і гроші.

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