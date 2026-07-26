Желтые пластиковые окна снова станут белоснежными: простое средство, которое есть почти на каждой кухне

Окна / © pexels.com

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Со временем даже качественные пластиковые окна могут терять свой белый вид и укрываться желтым налетом. Однако вернуть рамам чистоплотность можно без дорогостоящей бытовой химии.

Об этом пишут «Новости Info».

Как приготовить средство для очистки

Для домашнего раствора понадобится всего два ингредиента:

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5 столовых ложек пищевой соды;

2 литра теплой воды.

Соду нужно полностью растворить в воде, после чего смочить в полученном растворе мягкую губку или салфетку из микрофибры. Далее следует тщательно протереть пластиковые рамы, подоконники и створки, уделяя особое внимание участкам с наиболее заметной желтизной. Через несколько минут поверхность рекомендуется протереть чистой влажной салфеткой и вытереть насухо.

Какие средства могут испортить пластиковые рамы

Эксперты предостерегают от использования агрессивных чистящих средств. В частности, не следует применять абразивные порошки, металлические щетки, жесткие губки, концентрированные растворители, хлорсодержащие средства и сильные кислоты.

Такие вещества могут оставить царапины, сделать пластик тусклым или повредить резиновые уплотнители, из-за чего окна утратят герметичность.

Как дольше сохранить пластиковые окна чистыми

Чтобы пластиковые рамы не теряли своего облика, их рекомендуют очищать как минимум раз в месяц. Регулярный уход не позволяет грязи накапливаться и въедаться в поверхность, а простой содовый раствор помогает поддерживать пластик чистым и ухоженным без лишних затрат.

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Напомним, если на кухонном кране появился известковый налет, избавиться от него можно без дорогостоящей бытовой химии с помощью обычного столового уксуса и полиэтиленового пакета. Для этого пакет с уксусом нужно закрепить на носике смесителя примерно на 30–60 минут, чтобы жидкость растворила минеральные отложения. После этого кран достаточно промыть теплой водой, протереть мягкой губкой и вытереть досуха, чтобы вернуть блеск. Такой простой лайфхак помогает очистить даже труднодоступные места, экономя время и деньги.

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