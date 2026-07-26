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Желтые пластиковые окна снова станут белоснежными: простое средство, которое есть почти на каждой кухне
Специалисты советуют воспользоваться обычной пищевой содой, эффективно очищающей пластиковые окна, не повреждая поверхность.
Со временем даже качественные пластиковые окна могут терять свой белый вид и укрываться желтым налетом. Однако вернуть рамам чистоплотность можно без дорогостоящей бытовой химии.
Об этом пишут «Новости Info».
Как приготовить средство для очистки
Для домашнего раствора понадобится всего два ингредиента:
5 столовых ложек пищевой соды;
2 литра теплой воды.
Соду нужно полностью растворить в воде, после чего смочить в полученном растворе мягкую губку или салфетку из микрофибры. Далее следует тщательно протереть пластиковые рамы, подоконники и створки, уделяя особое внимание участкам с наиболее заметной желтизной. Через несколько минут поверхность рекомендуется протереть чистой влажной салфеткой и вытереть насухо.
Какие средства могут испортить пластиковые рамы
Эксперты предостерегают от использования агрессивных чистящих средств. В частности, не следует применять абразивные порошки, металлические щетки, жесткие губки, концентрированные растворители, хлорсодержащие средства и сильные кислоты.
Такие вещества могут оставить царапины, сделать пластик тусклым или повредить резиновые уплотнители, из-за чего окна утратят герметичность.
Как дольше сохранить пластиковые окна чистыми
Чтобы пластиковые рамы не теряли своего облика, их рекомендуют очищать как минимум раз в месяц. Регулярный уход не позволяет грязи накапливаться и въедаться в поверхность, а простой содовый раствор помогает поддерживать пластик чистым и ухоженным без лишних затрат.
Напомним, если на кухонном кране появился известковый налет, избавиться от него можно без дорогостоящей бытовой химии с помощью обычного столового уксуса и полиэтиленового пакета. Для этого пакет с уксусом нужно закрепить на носике смесителя примерно на 30–60 минут, чтобы жидкость растворила минеральные отложения. После этого кран достаточно промыть теплой водой, протереть мягкой губкой и вытереть досуха, чтобы вернуть блеск. Такой простой лайфхак помогает очистить даже труднодоступные места, экономя время и деньги.