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Как быстро снизить артериальное давление без лекарств: простой способ, о котором никто не знает
Какие безопасные методы рекомендуют специалисты и когда необходимо немедленно обратиться к врачу.
Внезапное повышение АД может сопровождаться головной болью, головокружением, шумом в ушах, учащенным сердцебиением или ощущением тревоги. В такой ситуации многие люди начинают паниковать, хотя именно стресс часто еще больше усугубляет самочувствие. Врачи отмечают: если давление повысилось не до критических показателей, помочь организму могут простые немедикаментозные способы. В то же время они не заменяют лечение, назначенное врачом.
Простой способ, помогающий успокоить организм и снизить давление
Одним из самых эффективных методов считается медленное диафрагмальное дыхание. Оно способствует расслаблению нервной системы, уменьшает выработку гормонов стресса и помогает постепенно снизить артериальное давление.
Выполняется это упражнение очень просто:
сядьте или лягте в удобном положении;
расслабьте плечи и шею;
медленно вдыхайте через нос в течение 4-5 секунд;
сделайте короткую паузу;
выдыхайте ртом примерно 6-8 секунд;
повторяйте упражнение 5-10 минут.
Главное, не торопиться и не делать резких вдохов. Медленное дыхание помогает снизить напряжение, из-за чего сердце работает более спокойно.
Почему этот метод работает
Во время глубокого медленного дыхания активизируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление организма. В результате:
замедляется частота сердечных сокращений;
уменьшается нервное напряжение;
сосуды постепенно расслабляются;
улучшается кровообращение;
организм легче справляется со стрессом.
Именно поэтому врачи часто рекомендуют дыхательные упражнения людям, страдающим тревожностью или имеющим склонность к периодическому повышению давления.
Что еще можно сделать
Если самочувствие позволяет, следует также:
сесть в тихом прохладном помещении;
расстегнуть тесную одежду;
обеспечить доступ свежего воздуха;
избегать физических нагрузок;
выпить немного обычной воды;
отказаться от кофе, крепкого чая и алкоголя.
Если врач назначил препараты для быстрого снижения давления, нужно действовать в соответствии с его рекомендациями.
Чего делать не стоит
Распространенной ошибкой является попытка резко снизить АД любыми способами. Это может быть опасно, особенно для пожилых людей.
Не рекомендуется:
самостоятельно принимать чужие лекарства;
превышать дозировку назначенных препаратов;
прикладывать лед или очень горячие компрессы без рекомендаций врача;
выполнять интенсивные физические упражнения;
употреблять большие дозы кофе или энергетических напитков.
Когда необходимо немедленно обратиться к врачу
Безопасные домашние методы могут помочь только при незначительном повышении давления и не заменяют медицинскую помощь. Срочно вызывайте скорую помощь, если:
АД превышает 180/120 мм рт. ст. и не снижается;
появилась сильная боль в груди;
возникли нарушения речи или координации;
появилось онемение руки или ноги;
ухудшилось зрение;
возникла сильная одышка или потеря сознания.
Такие симптомы могут свидетельствовать об опасном состоянии, требующем немедленного медицинского вмешательства.