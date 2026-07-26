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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Как быстро снизить артериальное давление без лекарств: простой способ, о котором никто не знает

Какие безопасные методы рекомендуют специалисты и когда необходимо немедленно обратиться к врачу.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Как снизить артериальное давление без лекарств

Как снизить артериальное давление без лекарств / © Credits

Внезапное повышение АД может сопровождаться головной болью, головокружением, шумом в ушах, учащенным сердцебиением или ощущением тревоги. В такой ситуации многие люди начинают паниковать, хотя именно стресс часто еще больше усугубляет самочувствие. Врачи отмечают: если давление повысилось не до критических показателей, помочь организму могут простые немедикаментозные способы. В то же время они не заменяют лечение, назначенное врачом.

Простой способ, помогающий успокоить организм и снизить давление

Одним из самых эффективных методов считается медленное диафрагмальное дыхание. Оно способствует расслаблению нервной системы, уменьшает выработку гормонов стресса и помогает постепенно снизить артериальное давление.

Выполняется это упражнение очень просто:

  • сядьте или лягте в удобном положении;

  • расслабьте плечи и шею;

  • медленно вдыхайте через нос в течение 4-5 секунд;

  • сделайте короткую паузу;

  • выдыхайте ртом примерно 6-8 секунд;

  • повторяйте упражнение 5-10 минут.

Главное, не торопиться и не делать резких вдохов. Медленное дыхание помогает снизить напряжение, из-за чего сердце работает более спокойно.

Почему этот метод работает

Во время глубокого медленного дыхания активизируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление организма. В результате:

  • замедляется частота сердечных сокращений;

  • уменьшается нервное напряжение;

  • сосуды постепенно расслабляются;

  • улучшается кровообращение;

  • организм легче справляется со стрессом.

Именно поэтому врачи часто рекомендуют дыхательные упражнения людям, страдающим тревожностью или имеющим склонность к периодическому повышению давления.

Что еще можно сделать

Если самочувствие позволяет, следует также:

  • сесть в тихом прохладном помещении;

  • расстегнуть тесную одежду;

  • обеспечить доступ свежего воздуха;

  • избегать физических нагрузок;

  • выпить немного обычной воды;

  • отказаться от кофе, крепкого чая и алкоголя.

Если врач назначил препараты для быстрого снижения давления, нужно действовать в соответствии с его рекомендациями.

Чего делать не стоит

Распространенной ошибкой является попытка резко снизить АД любыми способами. Это может быть опасно, особенно для пожилых людей.

Не рекомендуется:

  • самостоятельно принимать чужие лекарства;

  • превышать дозировку назначенных препаратов;

  • прикладывать лед или очень горячие компрессы без рекомендаций врача;

  • выполнять интенсивные физические упражнения;

  • употреблять большие дозы кофе или энергетических напитков.

Когда необходимо немедленно обратиться к врачу

Безопасные домашние методы могут помочь только при незначительном повышении давления и не заменяют медицинскую помощь. Срочно вызывайте скорую помощь, если:

  • АД превышает 180/120 мм рт. ст. и не снижается;

  • появилась сильная боль в груди;

  • возникли нарушения речи или координации;

  • появилось онемение руки или ноги;

  • ухудшилось зрение;

  • возникла сильная одышка или потеря сознания.

Такие симптомы могут свидетельствовать об опасном состоянии, требующем немедленного медицинского вмешательства.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
189
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