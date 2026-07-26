"Вышли, а заправка горит": очевидца о первых секундах после атаки на Запорожье

Атака на Запорожье 26 июля

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С ночи российские оккупанты не прекращают террор нескольких областей Украины. Сегодня пострадала и Запорожская область. По Запорожью сегодня днем летели российские КАБы. Известно по меньшей мере об одном погибшем мужчине и шестерых раненых.

От удара по городу пострадала местная АЗС. Девушка, которая там работает, поделилась для Суспільногоо, что ей пришлось пережить.

Атака по Запорожью: что пережили местные

Дарья работает на заправке, которая потерпела разрушения по прилету российского КАБ. Она делится, что услышала громкий взрыв, после которого на нее посыпалось стекло.

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«Слышим такой громкий взрыв, стекло сыпется в „Титане“ на нас, я сразу поняла, или заправка, или где-то здесь. Вышли, а заправка горит», — делится сотрудница АЗС.

Девушка добавила, что вчера российский КАБ прилетел прямо рядом с ее домом.

«Я на работе была, а сестра — дома, она позвонила, сказала, что прилетело», — говорит девушка.

Когда тревога продолжалась из-за угрозы КАБов, Дарья выбежала из укрытия и поехала к сестре.

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Во время сегодняшней атаки, когда загорелась АЗС, Дарья не пострадала, но у ее коллеги была острая реакция на стресс.

Россияне все утро атаковали крупный торговый центр

Напомним, в воскресенье утром, 26 июля, россияне атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. В результате ударов реактивными беспилотниками случился «прилет» в крупный торговый центр, по данным местных медиа — «Эпицентр», где вспыхнул масштабный пожар.

Первые взрывы в городе прогремели около 07:30, а после 10:00 произошли новые взрывы, поскольку атака продолжалась.

По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, спасатели локализовали пожар и приступили к его тушению.

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