Как отбелить постельное белье / © Фото из открытых источников

Реклама

Белое постельное белье со временем теряет свою привлекательность. Даже если его регулярно стирать, ткань постепенно приобретает серый или желтоватый оттенок. Причиной могут быть жесткая вода, остатки моющих средств, частые стирки при невысокой температуре и естественный износ волокон. Многие хозяйки пытаются вернуть белый цвет с помощью соды, уксуса или дорогих отбеливателей. Однако существует еще один проверенный способ, используемый много лет назад. Для него понадобится обычный нашатырный спирт.

Почему именно нашатырный спирт

Нашатырный спирт — раствор аммиака, хорошо растворяет жировые загрязнения, помогает вымывать из ткани остатки порошка и смягчает действие жесткой воды. Именно из-за накопления минеральных солей и моющих средств белая ткань часто становится тусклой.

Кроме того, это средство помогает устранить неприятные запахи, которые могут оставаться в волокнах даже после обычной стирки.

Реклама

Как правильно использовать

Для одной полной загрузки стиральной машины достаточно трех столовых ложек нашатырного спирта. Его добавляют непосредственно в барабан перед началом стирки вместе с белым постельным бельем. Далее засыпают обычный стиральный порошок или гель в соответствующий отсек.

Наилучший результат дает программа для хлопка с температурой 60 °C, если производитель ткани позволяет такую стирку.

После стирки ткань может стать:

более светлой и свежей;

более мягкой на ощупь;

без затхлого запаха;

более приятной после глажки.

Особенно хорошо этот способ работает с белым хлопком и сатином, которые со временем теряют яркость.

Реклама

Как усилить результат

Чтобы постель дольше оставалась белой, следует также соблюдать несколько простых правил.

Не перегружайте барабан стиральной машины — ткань должна свободно двигаться в воде. Белое белье стирайте отдельно от цветных вещей. Раз в несколько месяцев очищайте стиральную машину от накипи и остатков моющих средств. После завершения цикла сразу доставайте белье, чтобы оно не приобретало неприятный запах.

О чем следует помнить

Нашатырный спирт имеет резкий запах, поэтому работать с ним лучше в хорошо проветриваемом помещении. Не смешивайте его с хлорными отбеливателями или другими агрессивными средствами, это может привести к образованию опасных испарений.

Перед использованием также следует проверить рекомендации производителя ткани на этикетке. Для деликатных материалов, шелка или шерсти этот способ не подходит.

Реклама

Если белье очень старое или имеет стойкие пятна, одной стирки может быть недостаточно. Однако регулярное использование этого способа поможет поддерживать белую постель чистой, свежей и значительно дольше сохранять ее аккуратный вид.

Новости партнеров