Когда Зеленский встретится с Трампом: названа дата

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Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом сообщил представитель администрации США телеканала ABC News.

Визит украинского лидера в Вашингтон связан с его участием в похоронах сенатора Линдси Грэма. Украинский чиновник отметил, что Зеленский и республиканец из Южной Каролины поддерживали близкие отношения, а Грэм посещал Украину незадолго до своей смерти.

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Информация о предстоящей встрече появилась на фоне заявлений Зеленского о том, что Украина передаст американской стороне данные о возможной помощи России Ирану во время войны.

В сообщении в соцсети X украинский президент заявил, что с начала июля Украина фиксировала российскую спутниковую разведку по объектам стран Персидского залива и американским военным объектам в регионе. По его словам, существует связь между получением Россией данных и ударами Ирана — до, во время и после атак.

В Белом доме не прокомментировали заявления Украины и не сообщили, получали ли американские чиновники разведданные, о которых говорил Зеленский.

В то же время Дональд Трамп заявил, что не считает, что Россия или Китай каким-то значительным образом помогают Ирану. По его словам, лидеры РФ и КНР заверили его, что не участвуют в такой поддержке.

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Ранее Трамп заявил, что его поклонники по движению MAGA поддерживают то, что поддерживает он сам. Комментируя рост поддержки Украины среди части своих сторонников, Трамп согласился с утверждением журналиста, что он поддерживает побеждающих. Американский лидер также сказал, что «почти все», кого он поддерживает, одерживают победу, а само движение MAGA хорошо понимает собственные ожидания. Заявление прозвучало на фоне обсуждения изменения некоторых сторонников Трампа к Украине после его публичных комментариев и контактов с Киевом.

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