Оккупанты готовятся к прорыву обороны ВСУ: названа главная цель нового наступления

Российские военные / © Associated Press

Реклама

Российские военные продолжают подготовку к активизации наступательных действий в Покровском направлении. Цель противника — продвижение в направлении Доброполья в Донецкой области.

Об этом сообщает 4-я бригада оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии Украины в Facebook.

Как оккупанты готовятся к штурму

По информации бригады, оккупанты активно ведут аэроразведку и пытаются разминировать маршруты, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп. Они планируют бросить в наступление квадроциклы и мотоциклы.

Реклама

«Именно использование этой техники, вероятно, станет одним из основных способов, которые противник будет применять для попыток прорыва нашей обороны», — отметили там.

В бригаде уверяют, что враг во время штурмов на Покровском направлении не может достичь поставленных целей.

«Основной целью окупантов остается продвижение в направлении Доброполья. Именно в этом направлении противник сосредотачивает свои усилия, однако реализовать свои намерения пока не может», — говорится в сообщении.

Силы Бригады «Рубеж» своевременно обнаруживают и уничтожают противника еще на подступах к позициям.

Реклама

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, на 25 июля россияне продолжают наступательные операции на многих участках фронта. По данным Института изучения войны (ISW), они не имеют успеха. Тем временем ВСУ контратаковали и недавно продвинулись в направлении Александровки.

Оккупационные войска пытаются расширить зону активных боевых действий в Харьковской области, в частности на Южно-Слобожанском направлении. В ГНСУ рассказали, что российская пехота пытается прорваться в районе Артельного.

Новости партнеров