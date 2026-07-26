В Чернигове дрон попал в супермаркет: среди погибших — ребенок

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В Чернигове раздались взрывы во время атаки беспилотников, есть попадание в супермаркет. Погибли два человека, еще семеро - получили ранения.

Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

По его словам, зафиксировано падение БПЛА на супермаркет АТБ в районе ЗАЗ.

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«В результате удара погибли два человека, среди них — 10-летний ребенок», — отметил он.

По состоянию на 17:00 количество раненых из-за атаки возросло до семи человек. Один человек находится в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, Черниговщина готовится к сложному отопительному сезону из-за постоянных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Председатель ОВА Вячеслав Чаус призвал жителей быть готовыми к худшему сценарию, ведь область уже получила более сотни ударов по энергообъектам. В то же время власти продолжают подготовку к зиме и усиливают защиту критической инфраструктуры.

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