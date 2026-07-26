Жесткая мобилизация не помогает армии: Лубинец заговорил о камере в каждом ТЦК

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Применение силовых и незаконных методов в ходе мобилизации не способствует укреплению украинской армии, а наоборот — нередко приводят к случаям самовольного оставления воинской части (СОВЧ), что создает дополнительные проблемы для Вооруженных сил Украины.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в интервью «Новости.LIVE».

Омбудсмен рассказал, что неоднократно поднимал вопрос о методах проведения мобилизации в ходе закрытых совещаний с участием командования Сухопутных войск, представителей Министерства обороны и силовых структур.

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По его словам, в ответ он регулярно слышал аргумент о необходимости выполнения мобилизационного плана. В то же время Лубинец подчеркнул, что сама по себе необходимость мобилизации не оправдывает применение незаконных методов.

«Да, нужно проводить мобилизацию, но кто вам сказал, что это нужно делать именно такими методами? Если вы думаете, что это улучшает ситуацию на линии фронта, то на самом деле все наоборот», — сказал он.

По словам омбудсмена, жесткие и незаконные методы, применяемые в ходе мобилизации, являются одной из причин большого числа случаев самовольного оставления воинской части. Он подчеркнул, что такие мобилизованные фактически не укрепляют украинскую армию, ведь зачастую даже не попадают в район выполнения боевых задач.

«Потом мы удивляемся, почему у нас так много добровольцев, которые просто не добираются до передовой. Люди просто не понимают: если так к ним относятся сейчас здесь, в тылу, то что с ними будут делать там, на передовой», — пояснил он.

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Что предлагает омбудсмен

В качестве одного из путей решения проблемы Лубинец назвал полную цифровизацию процесса мобилизации. По его мнению, процедура должна быть максимально прозрачной и открытой для общества, что позволит снизить количество конфликтных ситуаций и повысить доверие граждан.

Еще одним предложением омбудсмена стало введение постоянного видеонаблюдения во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Лубинец сообщил, что намерен уделить этому направлению особое внимание и считает, что для установки камер не требуется вносить изменения в законодательство.

По его словам, такое решение можно принять постановлением правительства или даже внутренним приказом министра обороны.

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«Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы мы сейчас… установили камеры во всех помещениях ТЦК и СП», — отметил омбудсмен.

Нарушения должны подвергаться правовой оценке

Кроме того, Дмитрий Лубинец подчеркнул необходимость принципиальной правовой оценки всех незаконных действий, связанных с мобилизацией.

«Когда украинское общество почувствует, что если кто-то совершает уголовное правонарушение и на это не закрывают глаза, тогда оно будет больше доверять», — подытожил омбудсмен.

Напомним, Минобороны планирует запретить сотрудникам ТЦК выключать бодикамеры во время проведения мобилизационных мероприятий.

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