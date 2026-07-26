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- Украина
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«Потери будут огромны»: дипломат назвал цели будущих атак РФ
РФ готовит новую волну эскалации и планирует бить по критическим объектам гражданского сектора, игнорируя любые нормы гуманитарного права.
В ближайшее время Россия будет пытаться нанести Украине еще большие потери ракетно-дроновыми ударами.
Об этом заявил Валерий Чалый, глава правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015-2019 годах на Radio NV.
«Намерения со стороны Москвы очевидны… Все понимают, что потери будут огромны в ближайшие месяцы. И они будут касаться объектов двойного назначения или гражданского сектора», — говорит дипломат.
Он отметил, что хотя атаки на подобные объекты регулируются гуманитарным правом, ограничения методов войны уже особо не обращают внимания.
«Поэтому надо найти способ выйти из полномасштабной войны», — добавляет Чалый.
Напомним, в ночь на 26 июля Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела возникли пожары в трех районах, пылали автомобили. Есть потерпевшие.