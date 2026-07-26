ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
951
Время на прочтение
1 мин

«Потери будут огромны»: дипломат назвал цели будущих атак РФ

РФ готовит новую волну эскалации и планирует бить по критическим объектам гражданского сектора, игнорируя любые нормы гуманитарного права.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Валерий Чалый

Валерий Чалый / © Голос Америки

В ближайшее время Россия будет пытаться нанести Украине еще большие потери ракетно-дроновыми ударами.

Об этом заявил Валерий Чалый, глава правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015-2019 годах на Radio NV.

«Намерения со стороны Москвы очевидны… Все понимают, что потери будут огромны в ближайшие месяцы. И они будут касаться объектов двойного назначения или гражданского сектора», — говорит дипломат.

Он отметил, что хотя атаки на подобные объекты регулируются гуманитарным правом, ограничения методов войны уже особо не обращают внимания.

«Поэтому надо найти способ выйти из полномасштабной войны», — добавляет Чалый.

Напомним, в ночь на 26 июля Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела возникли пожары в трех районах, пылали автомобили. Есть потерпевшие.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
951
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie