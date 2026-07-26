«Потери будут огромны»: дипломат назвал цели будущих атак РФ

Валерий Чалый / © Голос Америки

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В ближайшее время Россия будет пытаться нанести Украине еще большие потери ракетно-дроновыми ударами.

Об этом заявил Валерий Чалый, глава правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015-2019 годах на Radio NV.

«Намерения со стороны Москвы очевидны… Все понимают, что потери будут огромны в ближайшие месяцы. И они будут касаться объектов двойного назначения или гражданского сектора», — говорит дипломат.

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Он отметил, что хотя атаки на подобные объекты регулируются гуманитарным правом, ограничения методов войны уже особо не обращают внимания.

«Поэтому надо найти способ выйти из полномасштабной войны», — добавляет Чалый.

Напомним, в ночь на 26 июля Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела возникли пожары в трех районах, пылали автомобили. Есть потерпевшие.

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