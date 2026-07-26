В Одессе потерявшийся после обстрела пес сам пришел на митинг и нашел хозяйку: щемящая история

Собака

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В Одессе пес шесть дней назад испугался взрывов и скрылся из дома. Затем он пришел на один из митингов, где его сфотографировали участники и опубликовали фотографию в соцсетях. Именно благодаря этой заметке животное заметила его владелица.

Об этом сообщает пользователь в Threads .

«Вчера он как ответственный гражданин пришел на митинг, где его сфотографировали и выложили в соцсети и там его увидела хозяйка!», — сообщается в сообщении.

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На следующий день пес снова пришел на митинг, где неравнодушные люди связались с владелицей и помогли вернуть его домой.

Очевидцы рассказали, что во время ожидания хозяйки собака бросалась на мопеды, однако участники происшествия помогли ее удержать, чтобы она снова не убежала.

«Благодарим девушки, которые держали его и помогли дождаться встречи с владелицей», — отметили участники события.

Напомним, ветеринары назвали признаки, свидетельствующие, что собака считает вас своим любимым человеком . Среди них радостная встреча после разлуки, желание быть рядом, доверие во время отдыха и активное проявление эмоций. Такое поведение означает, что любимец чувствует себя с вами безопасно и имеет крепкую эмоциональную связь.

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