Стилисты называют его настоящим чудом: какой цвет волос омолаживает без дорогих процедур

Какой цвет волос омолаживает / © www.freepik.com/free-photo

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Многие женщины убеждены, что омолодить внешность можно только с помощью дорогостоящих косметологических процедур или пластической хирургии. На самом деле иногда достаточно правильно подобрать оттенок волос. Именно он способен сделать лицо более свежим, подчеркнуть природную красоту и визуально стереть несколько лет. Стилисты отмечают: неудачный цвет может подчеркнуть морщины, усталость и неровный тон кожи, тогда как правильно выбранный оттенок, наоборот, придает сияние и молодость.

Какой цвет волос считается самым лучшим для омоложения

Какой цвет волос омолаживает / © Фото из открытых источников

Специалисты единодушно называют теплый медово-бежевый блонд одним из самых удачных омолаживающих оттенков. Он сочетает светлые золотистые и бежевые переливы, благодаря чему выглядит максимально естественно.

Такой цвет не создает резкого контраста с кожей, делает черты лица более мягкими и придает здоровое сияние. Особенно хорош он выглядит при дневном освещении, когда волосы переливаются теплыми бликами.

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Поэтому медово-бежевый блонд уже несколько сезонов остается среди фаворитов ведущих стилистов.

Почему этот оттенок омолаживает

Какой цвет волос омолаживает / © Фото из открытых источников

Светлые теплые цвета хорошо отражают свет. Благодаря этому кожа кажется более гладкой, а мелкие морщинки становятся менее заметными.

Кроме того, медовые переливы зрительно смягчают контуры лица, делают его более свежим и отдохнувшим.

Еще одно преимущество — этот цвет прекрасно маскирует седину. Отросшие корни не так бросаются в глаза, поэтому окрашивание приходится обновлять реже.

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Кому больше всего подходит медово-бежевый блонд

Какой цвет волос омолаживает / © Фото из открытых источников

Лучше всего этот оттенок подходит женщинам с теплым или нейтральным подтоном кожи. Он гармонично сочетается со светлыми, зелеными, карими и ореховыми глазами.

В то же время современные техники окрашивания позволяют адаптировать цвет практически к любому облику. Мастер может сделать его светлее, темнее или добавить больше бежевых или золотистых нюансов.

Конкретно личный подход помогает получить очень естественный результат.

Какие техники окрашивания усиливают омолаживающий эффект

Какой цвет волос омолаживает / © Фото из открытых источников

Даже самый удачный оттенок будет выглядеть лучше, если добавить мягкие переходы цвета.

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Стилисты рекомендуют обратить внимание на балаяж, бейбилайтс или деликатное мелирование. Такие техники создают естественную игру света на волосах, придают прическе густоты и движения.

Особенно эффектно смотрятся светлые пряди у лица. Они освежают внешность, делают взгляд более открытым и создают легкий омолаживающий эффект.

Какого цвета волос лучше избегать после 40

Стилисты советуют быть аккуратными с очень темными, насыщенно-черными оттенками. Они часто подчеркивают возрастные изменения, делают морщины более заметными и придают лицу суровости.

Не лучшим выбором могут стать и пепельные цвета без теплых переливов. Если неправильно подобрать тон, кожа может выглядеть тусклой, а лицо уставшим.

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Также следует избегать однотонной покраски без естественных переливов. Оно лишает прическу объема и делает образ менее живым.

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