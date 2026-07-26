В Кремле увидели "дуализм" в позиции Трампа по отношению к Украине: что заявил Песков

Дмитрий Песков / © Getty Images

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Россия сохраняет каналы связи с американскими переговорщиками о войне против Украины.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин якобы уже озвучил все предложения Москвы по завершению войны.

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«Киевский режим хорошо знает, что нужно делать», — заявил Песков, не уточнив, о каких именно требованиях идет речь.

В то же время представитель Кремля заявил, что Москва якобы видит «дуализм» в позиции президента США Дональда Трампа по отношению к Украине.

"С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что мы не знаем, кому поставляем, мы поставляем НАТО, а все остальное - не наше дело", - сказал Песков.

Напомним, 23 июля госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, после чего заявил о готовности Вашингтона помочь завершить войну в Украине. Рубио предупредил, что быстрого решения не будет и для компромисса понадобятся новые идеи и длительные усилия. По его словам, президент Дональд Трамп не отказывается от попыток достичь мира. Госсекретарь США отметил необходимость новых предложений, приемлемых для обеих сторон.

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Сообщалось, что США могли передать России обновленные условия мирного процесса, требуя реальных шагов вместо пустых обещаний. Вашингтон больше не позволит Кремлю манипулировать ситуацией и готовит новый этап переговоров на самом высоком уровне.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США на следующей неделе проведет встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

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