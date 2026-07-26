Путин отверг идею заморозить войну: в Кремле сделали новое громкое заявление

Владимир Путин. / © Associated Press

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«Фюрер» Российской Федерации Владимир Путин отказывается замораживать войну. Причина, мол, в том, что Кремль должен достичь своих целей в поле боя.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Последние дерзкие заявления Путин сделал во время встречи с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым во время форума межрегионального сотрудничества 25 июля в Омске.

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Аналитики отмечают, что Токаев заявил, что многим трудно понять происхождение российской войны в Украине, и призвал Москву и Киев заморозить линию фронта, а также вернуться к переговорам в стамбульском формате.

Путин не ответил казахстанскому лидеру во время открытой части встречи. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что якобы диктатор позже детально рассказал Токаеву о войне и сказал ему, что заморозить нынешнюю линию фронта невозможно, поскольку РФ должна достичь своих целей на поле боя.

В ISW отмечают, что Песков повторил давно утверждение Кремля о том, что мол, боевые действия могут прекратиться «до конца сегодняшнего дня». Впрочем, при условии, что Киев «примет соответствующие решения».

«Кремлевские чиновники постоянно призывают Украину капитулировать перед максималистскими военными требованиями России, которые, как неоднократно отмечал Кремль, включают все Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области еще до начала мирных переговоров, которые не гарантированно приведут к содержательному мирному соглашению», — говорится в отчете Института.

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Отмечается, что Путин столкнулся со снижением рейтингов одобрения и доверия, растущей ситуацией в экономике и ростом потерь за минимальные достижения в Украине. В то же время, добавляют в ISW, Москва продолжает вести войну в основном так же, как и с 2022 года.

Кремль продолжает сигнализировать россиянам, что они должны быть готовы нести расходы на длительную войну против Украины. Вероятно, фюрер использовал встречу с Токаевым в качестве платформы, чтобы напомнить россиянам об этом оправдании», — подытожили в Институте.

Война в Украине — последние заявления РФ

Российский посол в Турции Сергей Вершинин заявил о якобы желании Москвы «мирно урегулировать» войну. В то же время он выдвинул давнее наглое условие об устранении «коренных причин конфликта», которым Кремль уже не первый год оправдывает полномасштабное вторжение в Украину.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает новых предложений США по урегулированию войны. Однако его слова показали, что Москва не намерена останавливать боевые действия и продолжает настаивать на достижении своих целей силовым путем.

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