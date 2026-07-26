Дочь Поляковой полностью обнажилась с мужем-иностранцем и нарвалась на хейт: бабушка встала на защиту

Маша Полякова с мужем

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Дочь украинской певицы Оли Поляковой, блогер Маша Полякова, поделилась откровенной фотосессией вместе с мужем-иностранцем Эденом Пассарелли.

Возлюбленные в фотоблоге опубликовали серию черно-белых и цветных фотографий, сделанных в фотостудии. На кадрах супруги позируют в постели напротив окна, обнимаются и целуются, а в отдельных снимках демонстрируют обнаженные части тела. Эден и Маша передавали свои страстные чувства прикосновениями и взглядами.

Маша Полякова с мужем

Маша Полякова с мужем

Маша Полякова с мужем

Для части фотосета 21-летняя Маша примеряла платье с открытой спиной, тогда как Эден позировал в рубашке и брюках. Атмосферности фотографиям добавили приглушенное освещение, откровенные позы и дымовые спецэффекты.

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Маша Полякова с мужем

Смелые фото вызвали бурное обсуждение среди пользователей Сети. Одни увлеклись эстетикой снимков и назвали их художественными, другие же считали, что такая откровенность неуместна для публикации в соцсетях.

Две птички в любви

Это п***ец, на что здесь смотреть? К чему катится мир! Фу!

Смело, откровенно… но очень красиво. Когда делать такие фото как не в молодости

Сниматься, конечно, они не могут. Это их личное дело. Почему на эти страсти должны смотреть наши дети? Интернет — это уже полный хаос

Маша Полякова с мужем

В защиту внучки неожиданно встала ее бабушка Светлана Полякова. Она поддержала супругов и подчеркнула, что супруги имеют право сами решать, какими фотографиями делиться.

«И что сказать? Мужчина и женщина вправе сниматься, как хотят. А мы можем только сказать: спасибо, что показали такую красоту. Очень хорошо», — написала бабушка Маше в комментариях.

Напомним, недавно Оля Полякова оскандалилась появлением в компании россиянина и разгневала украинцев. Звезда поразвлекалась с ним за кулисами фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.

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