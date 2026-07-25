"Оля хочет на Москву": Полякова разгневала украинцев развлечениями с "хорошим россиянином" за границей

Оля Полякова и Сергей Григорьев-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

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Украинская певица Оля Полякова оказалась в центре громкого обсуждения на международном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в Латвии.

Причиной волны критики стал ролик, в котором артистка явилась вместе с музыкантом Grey Wiese (Сергеем Григорьевым-Апплоновым). Видео было опубликовано на официальной странице фестиваля в Instagram. На кадрах Полякова и певец идут по коридору, улыбаются и держатся за руки под музыкальное сопровождение.

Оля Полякова и Сергей Григорьев-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

Впрочем, такое взаимодействие вызвало резкую реакцию среди украинских пользователей соцсетей. В комментариях под кадрами и в Threads артистке вспомнили ее публичные заявления о поддержке Украины и выразили непонимание из-за появления рядом с человеком, имеющим неоднозначную позицию во время большой войны.

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Часть пользователей обратила внимание, что Grey Wiese, несмотря на жизнь за пределами России, ранее неоднократно делал осторожные заявления по поводу войны, избегая прямого осуждения российской агрессии. Кроме того, ему вспомнили общение с отдельными представителями российского шоу-бизнеса, среди которых называли Ксению Собчак и Яну Рудковскую.

Оля Полякова и Сергей Григорьев-Апполонов с командой на фестивале в Юрмале / © instagram.com/laimafestival

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С Сергеем, который на Немецком канале давал интервью и на вопрос о войне, ответил не все так однозначно. И это на пятом году войны. Товариществует с Собчак и увлекается Рудковской, которая является пропутинской гнидой

Отдельные пользователи также упомянули недавнее выступление певицы на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, где она эмоционально говорила о своей проукраинской позиции и желании представлять Украину на Евровидении.

В то же время нашлись и те, кто встал на защиту Поляковой. По их мнению, музыканта не следует отождествлять с российскими властями. В частности, пользователи отмечают, что Сергей уже много лет живет в Германии и с 2014 года отказался от паспорта РФ.

Оля Полякова и Сергей Григорьев-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

23 года живет в Германии, является ее гражданином, а в 2014 году вышел из российского гражданства. Украинцы хейтят Полякову за то, что она сняла коллабу с русскоговорящим. Ну, вы крайне головой поехали? Оля, не реагируйте

Он спас украинскую собачку, которая теперь живет у него

Он против войны и давно не живет в России. Настолько давно, что даже не в контексте реалий

Примечательно, что после волны обсуждений ролик с Поляковой исчез со страниц фестиваля. Пока неизвестно, кто именно принял решение об его удалении. Сама Оля Полякова ситуацию пока публично не комментировала.

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К слову, Сергей Григорьев-Апполонов является родственником солиста группы Иванушки International Андрея Григорьева-Апполонова. Родился в Саратове и развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Grey Wiese. Общается со скандальным блоггером из Украины Игорем Синяком, который переехал из Краматорска за границу и владеет паспортом РФ.

Grey Wiese

В 2018 году вместе с Андреем Григорьевым-Апполоновым-младшим создал группу AppolonovGang, которая выступала в России. Уже долгое время артист проживает между Германией и Францией. После начала полномасштабной войны он неоднократно делал общие заявления о мире, однако избегал четкого признания России страной-агрессоркой. В результате его позиция разожгла в соцсетях пылкую дискуссию.

К слову, Оля Полякова уже выступила на фестивале Лаймы Вайкуле и исполнила ряд хитов. В зале ее слушали Максим Галкин и Алла Пугачева, которая не сдерживала слез.

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