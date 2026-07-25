Счета могут заблокировать, а услуги – ограничить: что готовят для уколонистов

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине разработали законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для уклоняющихся от мобилизации граждан. Среди возможных мер — арест банковских счетов, ограничение доступа к административным услугам и использование водительских прав. В то же время, соответствующие документы еще не внесли в Верховную Раду.

Об этом военная омбудсманка Ольга Решетилова заявила в эфире Радио Свобода.

«Речь идет об ограничениях в предоставлении административных услуг, использовании водительских прав, арестах счетов и так далее», — сказала она.

Реклама

По словам Решетиловой, комплекс таких мероприятий должен помочь более эффективно разыскивать людей, уклоняющихся от мобилизации, а также ограничить их передвижение и доступ к отдельным государственным услугам.

«Я считаю, что это должно быть справедливым в отношении тех военнослужащих, которые долго несут службу и уже нуждаются в замене. Этот комплекс мер должен вводиться параллельно с продуманной постепенной демобилизацией военнослужащих», — отметила омбудсманка.

Она выступила за пересмотр действующих принципов бронирования работников. По ее мнению, государство должно перейти от преимущественно экономического подхода к бронированию по критической необходимости.

«Мы должны пересмотреть принципы бронирования в разных секторах экономики. Весь этот комплекс мер должен обеспечить фактически ротационный принцип: мы постепенно отпускаем из армии тех, кто уже не первый год несет службу, и параллельно пополняем армию новыми силами», — пояснила Решетилова.

Реклама

В ходе разговора ведущая выразила сомнение, что политическое руководство государства согласится на такие ограничения.

В ответ Решетилова заявила, что таким сложным решениям предшествует широкое общественное обсуждение.

«Я очень рассчитываю на поддержку общественного сектора, волонтерской и экспертной среды, а также народных депутатов. Все мы должны понимать, что сейчас речь идет не о рейтингах или политических предпочтениях, а о выживании государства», — подытожила она.

Отметим, что на фоне кадровых изменений в высшем военном руководстве Украины в соцсетях активизировались дискуссии о возможных изменениях в подходах к мобилизации. В частности, после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ и Игорем Скибюком начальником Генерального штаба украинцы начали обсуждать, может ли измениться мобилизационная политика государства.

Реклама

Новости партнеров