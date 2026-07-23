Мобилизация при главкоме Драпатом: что может измениться завтра

В парламенте спрогнозировали, как может измениться мобилизация при новом главнокомандующем / © ТСН

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После ключевых изменений в высшем военном руководстве Украины, за последние сутки, тысячи украинцев начали активнее обсуждать в соцсетях тему мобилизации и то, какой она может стать во время каденции нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и нового начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua парламентарий, представительница оборонного комитета Верховной Рады Ирина Фриз, которая обычно комментирует в том числе и тему мобилизации, есть определенные надежды на ряд изменений.

Напомним, начиная с весны-2026 в Верховной Раде рассказывали, что Минобороны Украины готовит ключевые изменения мобилизации, но сейчас сменилось руководство ведомства и теперь многие граждане задают вопрос о том, какой будет мобилизация уже при новом руководстве.

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«Мы помним, что в свое время Михаил Драпатый подавал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками из-за происходившего беспорядка (он подавал такой рапорт после того, как на одном из полигонов произошел прилет, в результате чего погибли 12 военнослужащих, несколько десятков получили ранения — Ред). Я надеюсь, что пребывание Михаила Драпатого в должности главнокомандующего и владение всей информацией о проблемах ТЦК, возможно, поспособствует тому, что будет начата реформа структуры. Это может быть перевод ТЦК в более цифровой формат, чтобы они в первую очередь занимались ведением реестра. Об этом говорилось в презентации реформы во время каденции Михаила Федорова в должности министра обороны», — рассказала нам Ирина Фриз.

По ее словам, в процесс мобилизации должны больше быть вовлечены органы местного самоуправления.

«Тем более законом все это определяется», — уточняет она.

И продолжает: «Раньше звучали предложения и желание их рассмотреть касательно следующего: вывести ТЦК из подчинения Сухопутных войск. И подчинить их Министерству обороны. С моей точки зрения, это полушаг и он пока не реализован. Посмотрим. От этого будет зависеть то, насколько мы прекратим дискредитацию военных, которые для выполнения показателей ТЦК принимают участие в частности, в мероприятиях, которые мы видим, нарушают права человека».

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Мобилизация в Украине: о чем говорят в Верховной Раде

Ирина Фриз не исключает, что наработки команды Михаила Федорова касательно мобилизации могут понадобиться его преемнику.

«Кто знает, возможно, это будет снова команда Федорова. На сегодняшний день у меня нет радужных надежд, что изменения произойдут быстро. Сейчас из-за всей перетрубации мы теряем время. Но есть определенная рамка, которую нужно законодательно запустить», — говорит Ирина Фриз.

При этом отмечает, что уличное оповещение должно несколько изменить формат.

«Оно должно быть минимизировано до проверки документов патрулями полиции. Этого будет больше, чем достаточно. Если у человека нет обновления в приложении «Резерв+» или «Резерв+» не установлен, а согласно их базе человек находится либо в розыске, либо нарушил законодательство об обновлении данных, то такой гражданин может быть доставлен в ТЦК для выяснения всех обстоятельств. Не нужно у людей забирать телефоны, не нужно унижать, не нужно задерживать противоправным способом. Достаточно определить законодательную рамку, чтобы полиция могла аргументировать факт задержания человека, если последний нарушил законодательство. Не нужно сюда вовлекать военных. Дискредитация военных — это моральное преступление против людей, защищающих государство во время войны».

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В свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко, следящий за мобилизационными процессами, говорит, что пока не владеет подробностями относительно концепции нового главнокомандующего, но высказался относительно собственного видения реформы этих процессов: «Нужно ликвидировать систему ТЦК и создать гражданские центры рекрутинга, надо перейти на мобилизацию на основе мотивации, а не за счет принуждения».

Напомним, ранее сообщалось о том, кому автоматически продлят отсрочку, а кто должен оформлять ее заново. Стало известно, кому продлят отсрочку без дополнительных действий, кто может оформить ее онлайн, а также в каких случаях придется обратиться в ЦНАП.

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