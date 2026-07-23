Путин поставил новые условия для завершения войны: что теперь требует Кремль

Владимир Путин. / © Associated Press

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«Фюрер» России Владимир Путин на фоне провалов его оккупационного войска на фронте снова требует капитуляции Украины и отказывается от каких-либо территориальных уступок, которые могли бы быть частью мирного предложения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Кремль продолжает повторять о преданности России своим максималистским военным целям полной капитуляции Украины, пока российские войска не достигают значительных оперативных достижений», — говорится в отчете.

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Мирные переговоры — требования Кремля

Аналитики вспоминают заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, что речь Путина от июня 2024-го о максималистских военных целях РФ, в которых в частности идет речь о полном выводе ВСУ из контролируемых Украиной территорий в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также отказ от стремлений к вступлению в НАТО до любых мирных переговоров до сих пор является основой условий Москвы для прекращения начавшейся войны.

В то же время Bloomberg со ссылкой на троих близких к Кремлю лиц сообщило, что Россия не желает возвращать никакие оккупированные территории в рамках любого мирного предложения. Более того, Путин стремится к военному захвату остальной части Донетчины и созданию «буферной зоны» вдоль приграничных районов Сумской и Харьковской областей.

Издание отмечает, что Москва вернется к мирным переговорам только после захвата всей Донецкой области. По данным собеседников Bloomberg, Минобороны РФ заверило диктатора, что эту цель им вроде бы удастся достичь к концу 2026-го.

«Однако российские войска вряд ли достигнут этой цели до конца этого года, темпы их продвижения замедлились настолько, что ISW не готова оценить, могут ли оккупанты захватить всю Донецкую область в любое время», — говорится в отчете.

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В ISW отмечают, что Кремль отвергает любые территориальные уступки как часть мирного соглашения и подтверждает максималистские требования, выдвинутые Путиным в 2024-м — в то время, когда россияне достигали значительных успехов на поле боя.

Территориальные «добычи» РФ

Аналитики также обратили внимание, что Минобороны РФ распространяет завышенные данные о своих якобы «успехах» на фронте. В частности, российское оборонное ведомство подхватило заявления одного из пропагандистских Telegram-каналов о том, что оккупанты якобы захватили 2226 кв. км украинской территории за первые шесть месяцев этого года.

В то же время американские специалисты отмечают, что реальная картина совсем другая. По их оценкам, с начала 2026-го оккупанты смогли захватить всего около 81,1 кв. км территории. В значительной степени это стало результатом успешного контрнаступления ВСУ весной и летом 2026 года. Еще примерно 626,85 кв км оккупанты лишь частично заняли или проникли на эти территории, однако полного контроля над ними не имеют.

«Российские войска не контролируют территорию, на которую они только проникли. Чиновники России продолжают преувеличивать успехи своего оккупационного войска на поле боя, чтобы создать ложную реальность, которая, похоже, формирует понимание Путиным ситуации и поощряет его упорно отказываться от компромиссов по поводу своих требований», — отмечают в ISW.

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Саммит на Аляске и его последствия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с ужасом заявил, что «американские коллеги» еще не отклонили их «предложения», с которыми Москва якобы согласилась в Анкоридже. По его словам, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин достигли неопределенных договоренностей во время саммита на Аляске в августе 2025 года.

«Лавров, похоже, начал осознавать тот факт, что США и РФ не подписали никаких официальных или юридически обязательных соглашений в Анкоридже, но настаивают на утверждениях Кремля, что договоренности якобы достигнуты», — говорится в отчете.

В то же время, американский государственный секретарь Марко Рубио недавно подтвердил, что Москва и Вашингтон не достигли никакой договоренности о прекращении войны России в Украине во время саммита на Аляске.

Впрочем, Лавров, считают американские специалисты, пытается установить условия, чтобы убедить Соединенные Штаты официально взять на себя обязательства по их предложениям на Аляске до или во время его встречи с Рубио 23 июля.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о сигналах от окружения диктатора Путина о готовности к окончанию войны. По его словам, украинские дальнобойные удары по военным объектам в тылу РФ создают «очень токсичную атмосферу вокруг Путина». Глава государства также отметил, что последствия решений Кремля все ощутимее сказываются не только на ближайшем окружении Путина, но и на рядовых гражданах России.

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