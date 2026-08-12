Даже несколько секунд могут нанести вред: почему опасно смотреть на солнечное затмение

Солнечное затмение / © Associated Press

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Солнечное затмение привлекает внимание миллионов людей, однако наблюдать за ним невооруженным глазом опасно. Даже если Луна закрывает большую часть Солнца, его видимая часть все равно может повредить сетчатку. При этом человек может не почувствовать этого сразу, а проблемы со зрением иногда появляются лишь через несколько часов.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Безопасного периода времени, в течение которого можно смотреть прямо на Солнце незащищенными глазами, не существует. Случайный быстрый взгляд менее опасен, чем наблюдение в течение десятков секунд или минуты, однако даже несколько секунд не гарантируют, что сетчатка не пострадает.

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Чем солнечное затмение опасно для зрения

Опасность для глаз представляет не само затмение, а интенсивное солнечное излучение. Во время этого явления люди чаще смотрят в сторону Солнца, пытаясь разглядеть его. В то же время из-за Луны, которая закрывает значительную часть солнечного диска, вокруг темнеет, поэтому видимая часть Солнца может казаться не такой яркой.

Свет, попадающий в глаз, фокусируется на сетчатке — светочувствительной ткани на его задней стенке. Интенсивное солнечное излучение может повредить макулу — центральную часть сетчатки, необходимую для четкого зрения. Такое повреждение называется солнечной ретинопатией.

Риск зависит сразу от нескольких факторов, в частности от яркости Солнца, его положения на небе, размера зрачка, продолжительности наблюдения и того, сколько раз человек смотрел на Солнце. Поэтому определить конкретное количество секунд, в течение которых прямой взгляд на Солнце был бы безопасен для каждого, невозможно.

Не стоит рассчитывать и на то, что короткие перерывы между взглядами защитят глаза. Каждый раз, когда человек снова смотрит на Солнце, сетчатка вновь подвергается воздействию интенсивного света. Моргание или отвод взгляда на несколько секунд этого риска не устраняет.

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Что произойдет, если долго смотреть на Солнце

С увеличением продолжительности наблюдения без защиты возрастает и вероятность повреждения сетчатки. В то же время четкой границы, после которой обязательно возникнут проблемы со зрением, нет. Нельзя утверждать, что десять секунд будут безопасными, а двадцать уже обязательно приведут к повреждению. Особенно высокий риск возникает при длительном прямом наблюдении.

Признаками ретинопатии могут быть затуманивание или ухудшение зрения, появление тёмного или слепого пятна в центре поля зрения, светобоязнь и нарушение цветового восприятия. Прямые линии иногда начинают казаться волнистыми или искривленными. Также могут возникнуть трудности с чтением и распознаванием лиц.

Почему проблемы со зрением возникают не сразу

Опасность солнечной ретинопатии заключается ещё и в том, что человек сначала может не понять, что повредил глаза. В сетчатке нет болевых рецепторов, которые сразу предупредили бы о повреждении светом. Солнце может вызывать слезотечение, ослеплять и вызывать дискомфорт, но само повреждение сетчатки не обязательно будет болезненным.

Первые симптомы иногда становятся заметными лишь через несколько часов. Среди них — размытое зрение, пятно перед глазами, искажение контуров предметов, необычное восприятие цветов и повышенная чувствительность к свету.

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Если такие симптомы появились после наблюдения за солнечным затмением, необходимо как можно скорее обратиться к офтальмологу.

Специального лечения, способного устранить повреждение сетчатки, вызванное солнечным светом, не существует. В некоторых случаях зрение частично или в значительной степени восстанавливается в течение нескольких недель или месяцев, однако отдельные нарушения могут сохраниться.

Почему солнцезащитных очков недостаточно

Обычные солнцезащитные очки, даже очень темные или оснащенные ультрафиолетовыми фильтрами, не подходят для прямого наблюдения за Солнцем. Для этого нужны специальные очки для наблюдения за солнечным затмением, соответствующие требованиям безопасности. Если их фильтры повреждены, поцарапаны или имеют отверстия, пользоваться ими нельзя.

Не защитят глаза и самодельные приспособления, в частности, затемненное стекло и другие импровизированные светофильтры.

Еще опаснее наблюдать за Солнцем через телескоп, бинокль или оптический видоискатель фотоаппарата без соответствующего солнечного фильтра. Оптика концентрирует излучение, из-за чего вероятность серьезного повреждения глаз возрастает. Специальный фильтр для таких устройств должен располагаться спереди — со стороны, направленной на Солнце.

Единственное исключение — короткий период полной фазы солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает яркую поверхность Солнца. В этот момент наблюдать за явлением можно без специальных очков. Однако как только из-за Луны появляется хотя бы часть яркого солнечного диска, защита снова необходима.

Во время частичного солнечного затмения момента, когда на Солнце можно безопасно смотреть без защиты, не бывает. Поэтому ориентироваться на условные «безопасные секунды» не стоит — специальные очки необходимо использовать на протяжении всего наблюдения.

Напомним, 12 августа жители ряда стран смогут наблюдать полное солнечное затмение. Особенно редким это событие станет для Испании, где такого явления не видели более ста лет. В Исландии с момента предыдущего полного затмения прошло более 70 лет, а над континентальной частью Европы оно в последний раз происходило в 1999 году.

По данным Forbes, Луна сможет полностью закрыть Солнце для наблюдателей в некоторых районах Арктики, Гренландии, Исландии, Испании и Португалии. За пределами этой полосы — в других регионах Европы, Канаде, США и Африке — солнечный диск будет закрыт лишь частично. Дольше всего полную фазу можно будет наблюдать на западе Исландии и на севере Испании — там она продлится до 2 минут 18 секунд.

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