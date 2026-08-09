Солнце зайдет дважды, а затем небо вспыхнет метеорами: что произойдет в Испании 12 августа

В Испанском городке готовятся к уникальному затмению / Фото: иллюстративное / © Unsplash

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Крошечная деревня Авельяноса-де-Муньо (Avellanos de Muñoz) в северной испанской провинции Бургос, где обычно проживает около 10 человек, оказалась в центре внимания мировых любителей астрономии. Причиной послужило полное солнечное затмение, которое состоится 12 августа.

Об этом пишет BBC.

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Дважды за сутки в темноте: как крошечная испанская деревня готовится к уникальному солнечному затмению

В Авельяноса-де-Муньо нет ресторанов и магазинов, местный бар и винный погреб почти никогда не открываются, а единственным признаком человеческой жизни часто служит грохот одинокого трактора. Привычно вялую атмосферу населенного пункта раз в неделю ненадолго нарушает разве что белый фургон из соседней пекарни, который привозит хлеб для нескольких жителей.

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Но этим летом деревня превратится в одну из самых увлекательных площадок планеты. Причиной внезапного внимания стала подготовка к полному солнечному затмению.

По словам физика из Мадрида, доктора Марии Тересы Лопес Санчес, это также первое полное солнечное затмение, которое будет видно с материковой Европы с 1999 года и из материковой Испании с 1912 года. Полная фаза пройдет по узкой полосе, в которую попадет и именно этот небольшой населенный пункт в Испании.

Более того, открытый западный горизонт без искусственного освещения и высотных застроек делает его идеальной точкой для наблюдения за затмением Солнца. Поскольку затмение произойдет прямо перед закатом, оно создаст редкий эффект двойных сумерек.

«Как будто переживаешь два заката за несколько минут», — говорит Лопес.

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В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик метеорного потока Персеиды. Астрономическое событие уже повлекло высокий спрос на жилье в регионе Кастилия и Леон. Ближайшие отели полностью забронированы еще с 2022 года, а в деревню возвращаются бывшие жители с семьями и гостями со всей Испании, Великобритании, Франции, Венесуэлы и США.

Такие одноразовые события могут побуждать людей заново открывать давно знакомые им места.

Деревня, которая в середине прошлого века насчитывала около 200 жителей, постепенно опустела из-за механизации сельского хозяйства и выезда молодежи в крупные города, такие как Мадрид, Бильбао, Барселона. Впрочем, на время затмения население Авельяноса-де-Муньо вырастет в разы.

Главной площадкой для наблюдения станут местные пещеры на холме, откуда открывается вид на горизонт. Местная жительница Сара Альварес Родригес, родившаяся здесь в 1937 году, советует обозревателям направляться именно туда.

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Жители города надеются, что это событие привлечет к ним гостей и поможет сохранить связь следующих поколений с родным краем.

«Для меня важнее всего, чтобы мои дети и внуки относились к деревне с той же любовью, что и я», — говорит 73-летний уроженец села Рауль Гранде Ревилья.

На несколько минут в просторах, где нет ресторанов, раздастся детский смех и появится дым от жареных ягнячьих ребрышек, а тьма опустится дважды за сутки.

Солнце исчезнет с неба более чем на 2 минуты: мир увидит уникальное явление

Напомним, 12 августа состоится полное солнечное затмение, которое станет первым более чем столетие для Испании и более 70 лет для Исландии, а для континентальной Европы в целом — первым с 1999 года.

По данным Forbes, полоса полного затмения охватит территории Арктики, Гренландии, Исландии, Испании и Португалии, тогда как в остальной Европе, Канаде, США и Африке явление будет частичным. Лучшие места для осмотра — западное побережье Исландии и север Испании, где продолжительность полной фазы будет достигать 2 минут 18 секунд.

Уникальность события добавляет то, что на эту же дату приходится пик метеорного потока Персеиды. Специалисты отмечают важность защиты зрения: смотреть на явление без специальных очков или сертифицированных фильтров разрешено только на короткий момент полной фазы, когда Луна полностью закрывает Солнце и становится видна солнечная корона. Все остальные этапы затемнения требуют обязательного использования защитных средств.

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