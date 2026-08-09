Сонце зайде двічі, а потім небо спалахне метеорами: що станеться в Іспанії 12 серпня

В Іспанському містечку готуються до унікального затемнення / Фото: ілюстративне / © Unsplash

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Крихітне село Авельяноса-де-Муньйо (Avellanos de Muñoz) у північній іспанській провінції Бургос, де зазвичай мешкає близько десяти людей, опинилося в центрі уваги світових любителів астрономії. Причиною стало повне сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня.

Про це пише BBC.

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Двічі за добу в темряві: як крихітне іспанське село готується до унікального сонячного затемнення

У Авельяноса-де-Муньйо немає ресторанів і крамниць, місцевий бар і винний льох майже ніколи не відкриваються, а єдиною ознакою людського життя часто слугує гуркіт самотнього трактора. Звично мляву атмосферу населеного пункту раз на тиждень ненадовго порушує хіба що білий фургон із сусідньої пекарні, який привозить хліб для кількох жителів.

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Проте цього літа село перетвориться на один із найзахопливіших майданчиків планети. Причиною раптової уваги стала підготовка до повного сонячного затемнення.

За словами фізикині з Мадрида, докторки Марії Тереси Лопес Санчес, це також перше повне сонячне затемнення, яке буде видно з материкової Європи з 1999 року та з материкової Іспанії з 1912 року. Повна фаза пройде вузькою смугою, у яку потрапить і саме цей невеликий населений пункт в Іспанії.

Щобільше, відкритий західний горизонт без штучного освітлення та висотних забудов робить його ідеальною точкою для спостереження за затемненням Сонця. Оскільки затемнення відбудеться прямо перед заходом сонця, воно створить рідкісний ефект подвійних сутінків.

«Наче переживаєш два заходи сонця за кілька хвилин», — каже Лопес.

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Уночі з 12 на 13 серпня очікується пік метеорного потоку Персеїди. Астрономічна подія вже спричинила високий попит на житло в регіоні Кастилія і Леон. Найближчі готелі повністю заброньовані ще з 2022 року, а до села повертаються колишні жителі з родинами та гостями з усієї Іспанії, Великої Британії, Франції, Венесуели й США.

Такі одноразові події можуть спонукати людей заново відкривати місця, які їм давно знайомі.

Село, яке в середині минулого століття налічувало близько 200 жителів, поступово спорожніло через механізацію сільського господарства та виїзд молоді до великих міст, таких як Мадрид, Більбао, Барселона. Утім, на час затемнення населення Авельяноса-де-Муньйо зросте в рази.

Головним майданчиком для спостереження стануть місцеві печери на пагорбі, звідки відкривається чіткий вид на горизонт. Місцева жителька Сара Альварес Родрігес, яка народилася тут 1937 року, радить оглядачам прямувати саме туди.

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Мешканці містечка сподіваються, що ця подія привабить до них гостей і допоможе зберегти зв’язок наступних поколінь із рідним краєм:

«Для мене найважливіше, щоб мої діти й онуки ставилися до села з тією ж любов’ю, що й я», — каже 73-річний уродженець села Рауль Гранде Ревілья.

На кілька хвилин у просторах, де немає ресторанів, залунає дитячий сміх і з’явиться дим від смажених ягнячих реберець, а темрява опуститься двічі за добу.

Сонце зникне з неба на понад 2 хвилини: світ побачить унікальне явище

Нагадаємо, 12 серпня відбудеться повне сонячне затемнення, яке стане першим за понад століття для Іспанії та за понад 70 років для Ісландії, а для континентальної Європи загалом — першим від 1999 року.

За даними Forbes, смуга повного затемнення охопить території Арктики, Гренландії, Ісландії, Іспанії та Португалії, тоді як у решті Європи, Канаді, США та Африці явище буде частковим. Найкращі місця для огляду — західне узбережжя Ісландії та північ Іспанії, де тривалість повної фази сягатиме 2 хвилин 18 секунд.

Унікальності події додає те, що на цю ж дату припадає пік метеорного потоку Персеїди. Фахівці наголошують на важливості захисту зору: дивитися на явище без спеціальних окулярів чи сертифікованих фільтрів дозволено лише на короткий момент повної фази, коли Місяць повністю закриває Сонце і стає видно сонячну корону. Всі інші етапи затемнення вимагають обов’язкового використання захисних засобів.

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