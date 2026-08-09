Що робить вас магнітом для комарів: вчені дослідили 450 людей, щоб дізнатися відповідь

Комар

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Нове дослідження за участю понад 450 людей допомогло встановити кілька факторів, які можуть впливати на поведінку комарів.

Про це йдеться на Еarth.

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Дослідники зазначають, що комарі, зокрема Anopheles, спочатку реагують на вуглекислий газ, який людина видихає. Після цього вони орієнтуються на тепло тіла та характерний запах людини.

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Попередні дослідження припускали, що привабливість людини для комарів може залежати від складу бактерій на шкірі або генетичних особливостей. Результати робіт щодо впливу групи крові водночас були суперечливими.

Комарі становлять серйозну загрозу для здоров’я, оскільки можуть переносити малярію, денге, вірус Зіка та інші захворювання.

Вчені провели експеримент на музичному фестивалі

Щоб краще зрозуміти, чому комарі обирають одних людей, а інших залишають без уваги, команда дослідників, серед яких біологиня Сара Лінн Бланкен і біофізик Фелікс Хол з Медичного центру Радбоудського університету в Нідерландах, провела незвичайний експеримент.

Місцем дослідження став триденний музичний фестиваль Lowlands у Нідерландах. У серпні 2023 року на території заходу вчені облаштували тимчасову лабораторію у вантажних контейнерах і залучили понад 450 відвідувачів.

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Учасники заповнили анкети про сон, гігієнічні звички, харчування, групу крові та вживання різних речовин. Також за допомогою алкотестерів у них виміряли рівень алкоголю в крові та взяли зразки зі шкіри.

Після цього кожен доброволець прикладав передпліччя до спеціальної клітки з комаром. Руку від комахи відділяла тонка пластикова сітка, яка дозволяла самці комара виду Anopheles stephensi відчути запах людини. Поведінку комахи при цьому фіксували камери.

Алкоголь, канабіс і сон із партнером

Результати експерименту показали кілька закономірностей.

Комарі частіше сідали на людей, які:

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повідомили про вживання пива або вина протягом останніх 12 годин;

вживали канабіс протягом останніх двох днів;

не користувалися сонцезахисним кремом;

ділили ліжко з іншою людиною.

Дослідники також звернули увагу на склад мікроорганізмів на шкірі. Люди з дещо більшою кількістю бактерій Streptococcus, які раніше пов’язували з підвищеною привабливістю для комарів, як правило, привертали більше уваги комах.

Водночас деякі поширені пояснення не підтвердилися. У цьому дослідженні не виявили чіткого зв’язку між привабливістю для комарів і харчуванням або групою крові.

Дослідниця глобального здоров’я з Університету Дьюка Венді О’Міра, яка не брала участі в роботі, зазначила, що визначити одну конкретну причину, яка пояснює, чому комар кусає певну людину, надзвичайно складно. Крім того, результати одного дослідження не обов’язково можна поширювати на регіони, де захворювання, які переносять комарі, є ендемічними.

Чому комарів може приваблювати пиво

Окрему увагу вчені приділили алкоголю. Учасники, які пили пиво, частіше приваблювали комарів, однак точна причина цього явища залишається невідомою.

Одна з можливих версій полягає в тому, що алкоголь може підвищувати температуру тіла або збільшувати виділення вуглекислого газу — обидва фактори відомі як сигнали, на які реагують комарі.

Попередні дослідження свідчать, що такий ефект може бути незначним. Не виключено також, що значення мають супутні поведінкові фактори. Наприклад, після вживання алкоголю люди можуть більше рухатися, танцювати та пітніти, через що змінюється запах тіла.

«Можливо, більше алкоголю означає більше танців, а потім ви просто починаєте сильніше пахнути», — припустив Фелікс Хол.

Водночас довести такий зв’язок складно. Крім того, дослідження стосувалося саме комара Anopheles stephensi, який переносить малярію в окремих регіонах Азії, Аравійського півострова та Африки. Інші види комарів можуть мати власні особливості у виборі людей.

Як захиститися від укусів комарів

Попри нові дані, вчені наголошують, що універсальної формули, яка робить людину «магнітом» для комарів, поки не існує. Відмова від пива або окремий сон не гарантують захисту від укусів.

За словами Сари Лінн Бланкен, найнадійнішими способами захисту залишаються одяг із довгими рукавами та ефективні репеленти.

«Якщо ви не хочете, щоб вас кусали комарі, найкраще захистити себе і зробити себе недоступним для них», — сказала дослідниця.

Новий експеримент показав, що привабливість людини для комарів може залежати від цілої сукупності факторів — від способу життя та поведінки до особливостей мікроорганізмів на шкірі. Водночас дослідники наголошують, що жоден із цих факторів окремо не пояснює повністю, чому комарі обирають конкретну людину.

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