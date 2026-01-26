Укуси комарів — звичайне явище в теплу пору року, однак воно супроводжується неприємним свербінням

Місця від укусів можуть сильно свербіти ще через одну причину — коли ми роздряпуємо чи розчухуємо рану. Так робити не варто, бо буде тільки гірше.

Про це пише Psychology Today.

Розчухування в місцях укусів пошкоджує вашу шкіру і викликає вивільнення більшої кількості гістаміну, через що свербіж посилюється.

Ви також можете збільшити ризик зараження патогенами, відкривши себе для бактерій, які є в навколишньому середовищі, а також під нігтями.

Коли комар кусає, він протикає шкіру хоботком, щоб всмоктати кров. Також він залишає після себе трохи слини, що містить білки, які ваше тіло сприймає як небажаних гостей.

Щоб захистити вас, ваше тіло виділяє сполуки, відомі як гістаміни. Вони ж спричиняють свербіння, запалення і набряк. Це нормально, коли через двадцять хвилин після укусу з’являється легка реакція у вигляді почервоніння, свербіння та щільний набряк.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, укуси комарів можуть викликати сильний свербіж у дітей, людей, яких раніше не кусали певні види комарів, або у людей, що живуть з порушеннями імунної системи.

Однак серйозні алергічні реакції (також відомі як анафілаксія або «синдром Скітера») на укуси комарів дуже рідкісні.

Ознаки, що вказують на те, що вам слід негайно звернутися за невідкладною медичною допомогою, включають:

кропив’янку

набряк і почервоніння поза місцем укусу

утруднене дихання

Укуси комарів: профілактика

Якщо є така можливість, краще попередити укуси комах, ніж потім терпіти неприємні симптоми, тому пам’ятайте про такі профілактичні заходи:

Використовуйте репеленти, щоб відлякати надокучливих комах

Одягайте широкий одяг з довгими рукавами та штани, аби мінімізувати відкриті ділянки шкіри

Вішайте москітні сітки на вікнах та дверях

Ультразвукові відлякувачі та прилади від комах (фумігатори) можуть ефективно зменшити кількість комарів у приміщеннях

Нагадаємо, в Україні виявили новий небезпечний вид комарів — тигрового комара. Його укус може спричинити параліч, а комар переносить вірус Західного Нілу та інші небезпечні інфекції.