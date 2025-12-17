ТСН у соціальних мережах

Чоловік знепритомнів після укусу змії

Чоловік знепритомнів після укусу змії / © скриншот з відео

Чоловік знепритомнів після укусу змії

Чоловік знепритомнів просто на вулиці після укусу власної змії — фото

У тайванському місті Пінтун чоловік знепритомнів на вулиці після того, як його вкусила власна домашня змія, яку він ніс на шиї.

Юлія Шолудько

У місті Пінтун, Тайвань, чоловік знепритомнів просто посеред вулиці після того, як його вкусила власна домашня змія

Про це пише Need To Know.

Унаслідок інциденту він упав і вдарився головою об асфальт.

На момент події чоловік ніс змію, обмотану навколо шиї, наче шарф. За попередніми даними, на нього напав бірманський пітон — великий, але неотруйний вид змій.

На кадрах, що з’явилися в Мережі, зафіксовано чоловіка зі змією на плечах безпосередньо перед нападом. На інших кадрах видно, як він лежить на землі непритомний, а перехожі намагаються зловити рептилію та загнати її у відро.

Пітон укусив свого господаря / © скриншот з відео

Пітон укусив свого господаря / © скриншот з відео

Перехожі упіймали змію / © скриншот з відео

Перехожі упіймали змію / © скриншот з відео

Постраждалого госпіталізували, однак серйозних травм він не дістав. Після інциденту члени родини закликали чоловіка відмовитися від утримання змій як домашніх тварин.

Нагадаємо, у США зловили гігантського крокодила. Те, що він ніс у пащі, шокувало усіх.

