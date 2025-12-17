- Дата публікації
Чоловік знепритомнів просто на вулиці після укусу власної змії — фото
У тайванському місті Пінтун чоловік знепритомнів на вулиці після того, як його вкусила власна домашня змія, яку він ніс на шиї.
У місті Пінтун, Тайвань, чоловік знепритомнів просто посеред вулиці після того, як його вкусила власна домашня змія
Про це пише Need To Know.
Унаслідок інциденту він упав і вдарився головою об асфальт.
На момент події чоловік ніс змію, обмотану навколо шиї, наче шарф. За попередніми даними, на нього напав бірманський пітон — великий, але неотруйний вид змій.
На кадрах, що з’явилися в Мережі, зафіксовано чоловіка зі змією на плечах безпосередньо перед нападом. На інших кадрах видно, як він лежить на землі непритомний, а перехожі намагаються зловити рептилію та загнати її у відро.
Постраждалого госпіталізували, однак серйозних травм він не дістав. Після інциденту члени родини закликали чоловіка відмовитися від утримання змій як домашніх тварин.
