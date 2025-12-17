Росія готує рої «Шахедів»: як ШІ та нові канали зв’язку ворога загрожують Україні

Шахеди

Росія продовжує вдосконалювати безпілотники, якими атакує територію України. Окрім збільшення потужності вибухівки, ворог впроваджує технології, що дозволяють дронам діяти як єдина мережа та виконувати складні автономні місії.

Про це розповів колишній офіцер Повітряних сил та експерт із засобів РЕБ Анатолій Храпчинський для «24 Каналу».

Він повідомив, що російські «Шахеди» тепер здатні вибудовувати власні лінії зв’язку. Це дозволяє безпілотникам обмінюватися інформацією безпосередньо в повітряному просторі України та підтримувати прямий контакт із територією країни-агресорки.

За словами експерта, ворог має на меті перетворити кожен дрон на автономну бойову одиницю.

Для цього «Шахеди» обладнують комп’ютерами, які дозволяють безпілотнику самостійно визначати свою роль у групі: здійснювати розвідку, виступати ретранслятором зв’язку або захищати інші дрони.

Наступним етапом еволюції російських атак може стати відмова від операторів на користь штучного інтелекту. У такому разі мова йтиме про повноцінні «рої Шахедів», які координуватимуть свої дії автоматично.

«Залежно від того, яка є загроза чи задача для 'Шахеда', він може виконувати різні функції, які в ньому заздалегідь закладено», — пояснює Храпчинський.

Це значно ускладнює роботу мобільних вогневих груп та систем ППО, оскільки тактика поведінки дронів стає менш передбачуваною.

Як Україна може зламати логіку ворога

Попри технологічне вдосконалення окупантів, у їхньої нової стратегії є слабке місце. Оскільки дрони працюють у єдиній мережі, розірвання зв’язку в одному сегменті може призвести до колапсу всієї системи.

Храпчинський наголошує, що Україні необхідно масштабувати рішення у сфері радіоелектронної боротьби (РЕБ). Головне завдання — навчитися ефективно глушити канали зв’язку, через які дрони отримують дані.

Якщо вдасться перервати з’єднання хоча б в одному місті, логіка використання модернізованих безпілотників буде зруйнована, що зробить атаки окупантів менш ефективними.

Раніше також повідомлялося, що Росія експериментувала з оснащенням «Шахедів» застарілими радянськими ракетами Р-60, нібито для ураження української авіації та обходу ППО. Втім, експерти вказують, що така схема є технічно неефективною: дрон не здатен забезпечити необхідне наведення, а сама ракета морально застаріла, тож реальної загрози для авіації вона не становить.

Натомість використання подвійної бойової частини суттєво підвищує саме ударний потенціал дронів по наземних цілях, що посилює ризики під час масованих атак.