- Дата публікації
-
- Категорія
- Закуски
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Намащення на хліб, що переплюне червону ікру: на Новий рік готуємо — і тарілка зникає за 5 хвилин
Смачні бутерброди — обов’язковий атрибут будь-якого новорічного столу.
Розкриваємо рецепт неймовірної намазки, яка сподобається вашим гостям навіть більше за червону ікру.
Інгредієнти
- кальмари
- 2 шт.
- майонез
- 3 ст. ложки
- яйце
- 4 шт.
- плавлений сирок
- 2 шт.
- сіль
- за смаком
Процес приготування:
Кальмари очищуємо від плівок та внутрішностей, швидко відварюємо 2 хвилини в киплячій воді, охолоджуємо та нарізаємо дрібними шматочками. Яйця відварюємо, очищаємо та подрібнюємо ножем-сіткою або дрібно ріжемо.
Плавлені сирки натираємо на тертці й змішуємо з кальмарами та яйцями. Додаємо майонез, солимо за смаком і ретельно перемішуємо — намазка готова до подачі. Викладаємо її в креманку, а поруч подаємо скибочки хліба, підсмажені до легкої скоринки.
Смачного!