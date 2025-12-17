ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Намащення на хліб, що переплюне червону ікру: на Новий рік готуємо — і тарілка зникає за 5 хвилин

Смачні бутерброди — обов’язковий атрибут будь-якого новорічного столу.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
32 хвилини
Харчова цінність на 100 г
182 ккал
Намащення на хліб: рецепт

Намащення на хліб: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Розкриваємо рецепт неймовірної намазки, яка сподобається вашим гостям навіть більше за червону ікру.

Інгредієнти

кальмари
2 шт.
майонез
3 ст. ложки
яйце
4 шт.
плавлений сирок
2 шт.
сіль
за смаком

Процес приготування:

  1. Кальмари очищуємо від плівок та внутрішностей, швидко відварюємо 2 хвилини в киплячій воді, охолоджуємо та нарізаємо дрібними шматочками. Яйця відварюємо, очищаємо та подрібнюємо ножем-сіткою або дрібно ріжемо.

  2. Плавлені сирки натираємо на тертці й змішуємо з кальмарами та яйцями. Додаємо майонез, солимо за смаком і ретельно перемішуємо — намазка готова до подачі. Викладаємо її в креманку, а поруч подаємо скибочки хліба, підсмажені до легкої скоринки.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
29
