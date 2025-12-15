ТСН у соціальних мережах

Другі страви
87
1 хв

1 кг картоплі творить дива: страва, яка замінює м’ясо й рятує сімейний бюджет

Ліниві картопляні вареники — швидка, ніжна й напрочуд поживна страва, яку легко приготувати буквально за кілька хвилин.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
55 хвилин
154 ккал
Ліниві вареники: рецепт (фото з сайту "Добрі новини")

Ліниві вареники: рецепт (фото з сайту "Добрі новини")

Ідеальний варіант для затишного сімейного обіду чи вечері. Рецептом поділилися на сайті “Добрі новини”.

Інгредієнти

відварена картопля
1 кг
борошно
350-400 г
яйця
2 шт.
сіль, перець, спеції
за смаком
цибуля
для засмаження

Процес приготування:

  1. Спершу відваріть картоплю й перетворіть її на м’яке пюре. Додайте яйця, сіль і улюблені спеції, після чого ретельно вимішайте масу.

  2. Потроху всипайте борошно, замішуючи ніжне та податливе тісто, яке легко відстає від рук. Посипте робочу поверхню борошном і продовжуйте вимішувати вже на столі, доки тісто не стане гладким і еластичним. Розділіть його на дві частини.

  3. Кожну частину скатайте в кульку, а потім — у тонку “ковбаску”. Наріжте її на маленькі шматочки й надайте їм будь-якої зручної форми — круглої чи подовгастої.

  4. Викладіть сформовані вареники на дошку. Поставте на плиту каструлю з водою, доведіть до кипіння та підсоліть. Акуратно опустіть вареники в окріп, накрийте кришкою й варіть на слабкому вогні близько 5 хвилин після того, як вони піднімуться на поверхню.

  5. Паралельно підсмажте цибулю до золотистості. Готові вареники дістаньте шумівкою, полийте рум’яною цибулькою й одразу подавайте до столу.

Смачного!

87
