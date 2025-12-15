- Дата публікації
-
- Категорія
- Другі страви
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
1 кг картоплі творить дива: страва, яка замінює м’ясо й рятує сімейний бюджет
Ліниві картопляні вареники — швидка, ніжна й напрочуд поживна страва, яку легко приготувати буквально за кілька хвилин.
Ідеальний варіант для затишного сімейного обіду чи вечері. Рецептом поділилися на сайті “Добрі новини”.
Інгредієнти
- відварена картопля
- 1 кг
- борошно
- 350-400 г
- яйця
- 2 шт.
- сіль, перець, спеції
- за смаком
- цибуля
- для засмаження
Процес приготування:
Спершу відваріть картоплю й перетворіть її на м’яке пюре. Додайте яйця, сіль і улюблені спеції, після чого ретельно вимішайте масу.
Потроху всипайте борошно, замішуючи ніжне та податливе тісто, яке легко відстає від рук. Посипте робочу поверхню борошном і продовжуйте вимішувати вже на столі, доки тісто не стане гладким і еластичним. Розділіть його на дві частини.
Кожну частину скатайте в кульку, а потім — у тонку “ковбаску”. Наріжте її на маленькі шматочки й надайте їм будь-якої зручної форми — круглої чи подовгастої.
Викладіть сформовані вареники на дошку. Поставте на плиту каструлю з водою, доведіть до кипіння та підсоліть. Акуратно опустіть вареники в окріп, накрийте кришкою й варіть на слабкому вогні близько 5 хвилин після того, як вони піднімуться на поверхню.
Паралельно підсмажте цибулю до золотистості. Готові вареники дістаньте шумівкою, полийте рум’яною цибулькою й одразу подавайте до столу.
Смачного!