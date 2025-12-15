1 кг картоплі творить дива: страва, яка замінює м’ясо й рятує сімейний бюджет

Ідеальний варіант для затишного сімейного обіду чи вечері. Рецептом поділилися на сайті “Добрі новини”.

Процес приготування:

Спершу відваріть картоплю й перетворіть її на м’яке пюре. Додайте яйця, сіль і улюблені спеції, після чого ретельно вимішайте масу.

Потроху всипайте борошно, замішуючи ніжне та податливе тісто, яке легко відстає від рук. Посипте робочу поверхню борошном і продовжуйте вимішувати вже на столі, доки тісто не стане гладким і еластичним. Розділіть його на дві частини.

Кожну частину скатайте в кульку, а потім — у тонку “ковбаску”. Наріжте її на маленькі шматочки й надайте їм будь-якої зручної форми — круглої чи подовгастої.

Викладіть сформовані вареники на дошку. Поставте на плиту каструлю з водою, доведіть до кипіння та підсоліть. Акуратно опустіть вареники в окріп, накрийте кришкою й варіть на слабкому вогні близько 5 хвилин після того, як вони піднімуться на поверхню.