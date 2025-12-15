Знайдіть, що не так на картинці / © Фото з відкритих джерел

Перед вами здавалося б звичайна сцена: чоловік зручно влаштувався біля телевізора, насолоджується мультфільмами разом із двома пухнастими котиками. Настільна лампа лагідно освітлює кімнату, а кімнатні рослини виглядають свіжими та зеленими. Все здається ідеальним… поки не придивишся уважніше.

Ви здогадуєтеся, яка деталь порушує гармонію цього сюжету? Більшість спостерігачів спершу звертає увагу на очевидні дрібниці, але секрет ховається в зовсім іншому місці. Загадка здається простою, але розгадати її можуть далеко не всі — особливо за 20 секунд.

Цей тест чудово перевіряє вашу уважність і здатність помічати приховані деталі. Спробуйте кинути виклик друзям та знайомим і дізнайтеся, хто з них має гострий зір та швидкий розум.

Підказка для тих, хто ще не знайшов помилку: придивіться до столика поруч із чоловіком. Що там не так?

Правильна відповідь на вас чекає нижче, але спробуйте здогадатися самі, перш ніж підглядати.

Відповідь / © Фото з відкритих джерел

Відповідь: у столика лише три ніжки, хоча повинно бути чотири.