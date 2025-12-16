ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких важко кохати

Кохання, як відомо, зле: під впливом почуттів — і відповідних гормонів — ми готові зробити кумиром навіть найскладніших партнерів.

Але не можна заперечувати, що одних із нас кохати легко і просто, а інших — майже неможливо, тому ми й обожнюємо їх не «за» щось, а «всупереч» чомусь, а частіше за все — усьому. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких важко кохати.

Скорпіон

Скорпіонів називають найскладнішими партнерами зодіакального кола, і таке твердження має під собою реальні підстави. Спілкуватися з ними буває непросто, а кохати — ще важче, оскільки вони можуть дуже боляче «вжалити», до того ж не тільки оточення, а й самих себе, чим всерйоз ускладнюють стосунки.

Діва

Діви кого завгодно доведуть до сказу своїми перфекціоністськими вимогами до партнера. Треба віддати їм належне: вони так само вимогливі до самих себе, але водночас забувають про те, що людина, яка перебуває поруч, далеко не завжди готова стати Аполлоном Бельведерським, оскільки її влаштовує нинішній вигляд.

Овен

У Овнів у стосунках з коханими людьми все буквально горить синім полум’ям: вони готові зробити трагедію — або, навпаки, влаштувати свято з феєрверком — з будь-якої події. Треба сказати, що витримати таке загострення пристрастей можуть не всі — слабші, після нетривалого періоду ейфорії, здаються і йдуть.

