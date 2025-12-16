Секрети міцного сну: експертка назвала шість простих звичок, які допоможуть швидко заснути та краще спати

Як швидко заснути вночі / © Credits

Реклама

Чимало людей по всьому світу щоночі стикаються з виснажливою проблемою — безсоння. Проблеми зі сном впливають на стан нашого здоров’я, продуктивність та загальне самопочуття. Експертка зі сну поділилася шістьма простими звичками, які можуть допомогти швидко заснути та значно покращити якість нічного відпочинку.

Про це пише Daily Express.

Експертка зі сну, яка працює в британській компанії «The Sleep Charity», Ліза Артіс поділилася списком із шести простих звичок, що допоможуть побороти безсоння

Реклама

1. Дотримуйтеся режиму дня

Наше тіло стає міцнішим завдяки стабільності та дотримання графіку сну, адже це допомагає регулювати наш біологічний годинник, пояснює експертка.

«Свята вже близько, і дотримуватися режиму дня може стати складніше. Однак потрібно намагатися лягати спати та прокидатися щодня приблизно в один і той же час. Навіть невелика різниця — це вже краще, ніж повний хаос», — зауважує Артіс.

Вона наголошує, якщо ви засиджувалися допізна, тоді вам не варто спати до обіду наступного дня. Експертка радить прокидатися у звичний для себе час, а наступного вечора просто ляжте спати трохи раніше, щоб відновити баланс.

2. Створіть «вікно тиші»

За словами Лізи, корисно створити так-зване «вікно тиші» за 20 хвилин до сну. У цей час слід завершити роботу, яка передбачає роботу з монітором комп’ютерів чи ноутбуків, а також відкласти смартфон.

Реклама

Водночас вам необхідно приглушити світло та зробити плавний перехід від «шумного дня» до спокою перед сном.

3. Створіть комфортну та затишну атмосферу

Затишок вдома — це потужний інструмент для розслаблення та гарного сну, зауважує Ліза.

Невеликі зміни можуть перетворити вечір на справжній ритуал спокою. Ось що допоможе:

приглушене світло;

тиха, приємна музика;

теплий одяг.

«Також ви можете сходити до душу або прийняти ванну. Це акт турботи про себе, який також допомагає нам розслабитися та підготуватися до сну», — наголошує експертка.

Реклама

4. Встановіть правильну температуру в кімнаті

За словами Лізи Артіс, ідеальна температура для сну становить 16-18°C. У холодні місяці для вас можуть стати в пригоді термопіжами, шкарпетки для сну та затишні пледи.

«Завжди зігрівайте кінцівки (руки, ноги) перед сном, щоб покращити терморегуляцію, адже це допоможе пришвидшити процес засинання», — зазначила Ліза.

5. Не вживайте важкої їжі перед сном

Експертка наголошує, що солодощі або важка їжа (продукти з високим вмістом жиру, білка та складних вуглеводів, які довго перетравлюються — Ред.) може викликати дискомфорт і неспокій.

Водночас алкоголь, який спочатку може викликати сонливість, може порушувати якість сну вночі.

Реклама

Перед сном не варто вживати солодощі або важку їжу / © pixabay.com

6. Будьте послідовними

Ліза радить створити свій вечірній ритуал, та дотримуватися його щодня.

«Думати про свій сон — це не егоїзм, це життєва необхідність», — наголосила експертка.

Вона зауважила, коли ви добре спите, у вас є більше енергії, терпіння та витривалості, щоб насолодитися святами. Однак, якщо підготовка до свят вас дуже втомлює, не соромтеся просити про допомогу або передавати частину справ іншим.

Раніше ТСН.ua розповідав чому не варто застеляти ліжко одразу після пробудження.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.