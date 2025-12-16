Вживані машини з гарантією: як автосалони змінюють правила гри на вторинному ринку

Авто / © unsplash.com

Раніше вживані машини асоціювалися переважно з авторинками або сумнівними онлайн-оголошеннями, то нині дедалі частіше їх можна придбати в офіційних автосалонах. Такий формат пропонує покупцям більше прозорості, сервісу та впевненості у своєму виборі.

Однією з причин, чому багато водіїв надають перевагу новим, але базовим моделям, залишається страх перед вторинним ринком. Без достатнього досвіду легко зіткнутися з прихованими технічними проблемами, «скрученим» пробігом чи юридичними нюансами. Крім того, купівля авто у приватної особи часто супроводжується стресом і невизначеністю.

«Ситуація змінюється завдяки тому, що офіційні дилери отримали можливість легально продавати вживані автомобілі. Тепер автосалони можуть приймати машини на реалізацію без складних бюрократичних процедур, а покупці — обирати авто з пробігом у цивілізованих умовах, у юридичної особи», — йдеться у матеріалі.

Головна перевага купівлі в автосалоні — наявність гарантії. Навіть уживаний автомобіль може мати гарантійне покриття, що значно зменшує ризики для покупця. У разі виникнення несправностей діє зрозумілий механізм їх усунення, чого зазвичай немає при приватних угодах.

Не менш важливим є й технічний контроль. Перед продажем автосалони ретельно перевіряють машини, проводять діагностику та, за потреби, усувають дрібні недоліки. Особливо це стосується авто «рідних» брендів, для яких дилери мають необхідне обладнання та кваліфікованих спеціалістів. У підсумку покупець отримує не просто вживане авто, а перевірений і підготовлений до експлуатації транспортний засіб.

«Згідно з відгуками механіків нашої мережі, преміальні та добре спроєктовані бренди найкраще проходять техогляд. Lexus, Kia, Hyundai та більші моделі Honda стабільно демонструють високі показники проходження MOT з першої спроби та потребують менше серйозних ремонтів, ніж у середньому по ринку. Вони не застраховані від поломок, але зазвичай уникають серйозних несправностей, через які автомобілі доводиться негайно відправляти на повторну перевірку», — розповів гендиректор ClickMechanic Ендрю Джервіс.