Як тривалий сон впливає на серце, мозок і загальне самопочуття: дослідники кажуть про небезпеку

Сон понад дев’ять годин може бути навіть шкідливішим, ніж недосипання.

Про це йдеться у матеріалі psypost.

Сон необхідний для нашого здоров’я. Разом із харчуванням і фізичною активністю, він є основою для нормального функціонування організму, зокрема, для відновлення м’язів, консолідації пам’яті та емоційної регуляції.

Австралійські вчені рекомендують дорослим спати від семи до дев’яти годин щоночі. Хоча деякі люди мають природну потребу у меншій кількості сну, більшість відчуває негативні наслідки, якщо спить менше семи годин.

Дослідження свідчать, що люди, які регулярно сплять менше семи годин, мають на 14% вищий ризик смерті, а ті, хто спить понад дев’ять годин, — на 34% вищий ризик порівняно з тими, хто дотримується рекомендованого режиму.

Однак варто пам’ятати, що занадто довгий сон часто є симптомом уже наявних проблем зі здоров’ям, а не їхньою причиною: хронічні хвороби, медичні препарати та спосіб життя можуть впливати на тривалість сну.

Ідеальна тривалість сну для підлітків та дорослих

Гарне самопочуття залежить від тривалості сну, а він, своєю чергою, від індивідуальних особливостей і віку.

Підліткам рекомендовано спати 8-10 годин.

Дорослим — 7-9 годин. Важливі не лише кількість сну, а й його якість та сталість режиму.

Щоб покращити сон, важливо дотримуватися регулярного режиму сну та пробудження, уникати екранів напередодні сну, створювати комфортні умови для відпочинку та підтримувати активний спосіб життя.

«Якщо ви помічаєте, що почали спати набагато довше, ніж звичайно, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям, тож консультація з лікарем буде корисною», — йдеться у матеріалі.

