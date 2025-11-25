Як часто варто прати піжаму: вчена назвала термін, після якого одяг стає небезпечним

Як часто прати піжаму / © Credits

Британська мікробіологиня Прімроуз Фрістоун пояснила, як часто насправді потрібно прати піжаму — і її порада вже спричинила хвилю суперечок у соцмережах. На думку фахівчині, нічний одяг бажано міняти щодня, адже він тісно контактує зі шкірою та швидко накопичує піт, бактерії й грибки.

Про це провідомило видання Dailymail.

У соцмережах користувачі розділилися на табори: одні переконані, що щоденна зміна піжами — це перебільшення, інші ж дивуються, що люди взагалі носять її більше ніж дві ночі поспіль. Дехто зізнається, що вдягає піжаму повторно, поки відчуває на ній запах прального порошку, а деякі жартують, що міняють одяг лише тоді, коли він не починає смердіти.

Докторка Фрістоун наголошує: незалежно від того, чи людина приймає душ перед сном, протягом ночі тіло виділяє приблизно 0,2 літра поту — більша частина якого вбирається у тканину. Це створює вологі умови, ідеальні для розвитку мікроорганізмів, які живляться потом, жирами та клітинами шкіри.

Експертка підкреслює: тим, хто пітніє сильніше, варто одягати чисту піжаму щовечора. А якщо людина не відчуває надмірної пітливості та приймає душ перед сном, нічний одяг можна носити до трьох-чотирьох разів поспіль — але не більше.

Окрему роль відіграє і банальна побутова звичка — їсти в піжамі. Частинки їжі також потрапляють у тканину, стаючи додатковим «меню» для бактерій.

Мікробіологиня звертає увагу й на інше: гази, що виділяються під час сну, містять мікроскопічні частинки фекалій. Їх накопичення на тканині може погіршувати запах і створювати ризик поширення інфекцій, включно з норовірусом. Це підтверджують і дослідження Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Накопичення відмерлої шкіри також приваблює пилових кліщів, екскременти яких можуть спричиняти алергічні реакції та загострення астми. Грибки, що розмножуються у вологому середовищі, становлять небезпеку для людей з ослабленим імунітетом — зокрема можуть викликати легеневі інфекції.

Щоб уникнути ризиків, Фрістоун радить прати піжами за температури щонайменше 60°C або використовувати спеціальні дезінфікуючі засоби для білизни. Додаткове просушування у гарячій сушарці або прасування парою допомагає знищити залишкові бактерії та віруси.

